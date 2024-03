Gareca advierte a Ben Brereton en su ausencia de la selección chilena: “Ha tenido el tiempo suficiente para hablar español”

Santiago

Junto con justificar las novedades en la nómina de La Roja para enfrentar a Albania y Francia en sus primeros duelos a cargo de la selección chilena, Ricardo Gareca, también debió defender el hecho de que haya ausentes como Gary Medel, Arturo Vidal y Ben Brereton.

“Que no haya sido convocado no significa que no vaya a estar en el futuro. Para este partido hemos considerado esta lista. Me he comunicado con cada uno de los muchachos, no le aseguré nada a nadie, pero sí a modo de presentarnos. Esto tiene que ver estrictamente con ver otras opciones, no significa que estén descartados. Ningún jugador chileno que tenga aspiraciones va a estar descartados”, enfatizó al momento de afrontar la ausencia del central del Vasco da Gama.

“Puede haber una gran cantidad de conjeturas, pero nuestro análisis es simple: queremos ver otras opciones. Un jugador que tiene más de 100 partidos, sé que cuento con ellos. No hay nada en particular para generar preocupación”, recalcó Ricardo Gareca, que fue más concreto en torno a Arturo Vidal.

“Lo hemos seguido, está con algunas molestias y queremos que tenga tiempo. No sé si estará para el clásico, pero no quisimos llevarlo porque viene arrastrando algunos inconvenientes físicos. Queremos que en Colo Colo logre la continuidad que es tan importante para los jugadores. Lo conozco por enfrentarlo, sé que siempre quiere estar, que es un jugador de mucho temperamento y que difícilmente diga que no, pero me interesa darles la tranquilidad de recuperarse plenamente”, aseguró.

Ahora, al momento de explicar la ausencia de Ben Brereton, remarcó que no hay problemas en torno a su falta de continuidad en el Sheffield United, pero sí reparó en una necesidad de mejor comunicación por parte de “Big Ben”.

“Es simplemente ver otras opciones, nada en particular. Son decisiones que uno toma, pero no tiene que ver su actualidad. Si me gustaría que aprenda español, creo que es importante. Ha estado convocado hace dos años y lo he visto en Chile, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español, si tiene un interés realmente de estar con la selección. Tiene que ver con la convivencia, el día a día, llama la atención que no hable bien español. ¿Es un impedimento para estar en la selección? No, pero me gustaría que hable español, es fundamental para la comunicación dentro y fuera del campo. No está condicionado, pero es algo que le manifesté”, enfatizó Ricardo Gareca.