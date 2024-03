Notables ausencias: los principales nombres que Gareca dejó fuera de su primera nómina en la selección chilena

Chile

Este viernes, el entrenador Ricardo Gareca dio a conocer su primera nómina en la selección chilena, de cara a los dos partidos amistosos que tendrá Chile contra Albania y Francia, por la fecha FIFA de marzo.

Esta convocatoria del “Tigre” marcó el regreso de algunos históricos de La Roja, como Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas.

Asimismo, el estratega argentino dejó fuera de la lista a varios nombres importantes que normalmente eran citados por los anteriores técnicos de la selección.

Los principales ausentes en la primera nómina de Gareca

Arturo Vidal y Gary Medel, referentes de la Generación Dorada, no fueron considerados por Ricardo Gareca para los próximos duelos amistosos. También quedó afuera Ben Brereton, quien ya está recuperado de la lesión que sufrió hace un tiempo en Sheffield United.

En cuanto a los más jóvenes, resaltan las ausencias del delantero de Colo Colo, Damián Pizarro, y el atacante de Universidad Católica, Alexander Aravena.

“Con ellos dos en particular (Pizarro y Aravena), no he conversado. No he tenido la posibilidad. Los estamos observando, tienen potencial”, reconoció Gareca en conferencia de prensa.