En el mundo del espectáculo, la percepción general era que la relación entre Cony Capelli y Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya, se había fracturado irreparablemente después de su participación en el reality Gran Hermano Chile.

Aunque Cony se proclamó como la ganadora de la temporada, y Pincoya quedó en tercer lugar, su vínculo experimentó momentos de tensión durante el encierro, y tras la finalización del programa, parecían haber seguido caminos separados en el mundo real.

Tras su periodo de intercambio de indirectas en entrevistas y publicaciones en redes sociales, las señales apuntaban a que la amistad entre Cony y Pincoya estaba en un punto sin retorno. Sin embargo, la historia aparentemente dio un giro inesperado, ya que ambas personalidades se encontraron recientemente en el Metro de Santiago.

Su inesperada reunión en el Metro de Santiago

La emoción de este encuentro fue compartida por Pincoya en sus redes sociales: “¡Chiquillos! Adivinen a quién encontré acá en el Metro”. Enseguida aparece Cony Capelli, quien abraza a Jennifer Galvarini y juntas cuentan cómo se dio esta inesperada reunión entre las dos. “Nos encontramos face to face”, comentó Pincoya.

La anécdota del encuentro, descrita como digna de una película, destaca cómo se cruzaron en las escaleras del Metro. Pincoya bajaba, y Cony subía, colisionando prácticamente en el punto medio. Cony expresó humorísticamente: “Me tuve que devolver porque no sabía si era o no era. ¡Era un fantasma!”.

El distintivo “ñeñe” selló este inesperado reencuentro, y Cony compartió un afectuoso beso en el rostro de Pincoya. “Primicia para ustedes, ¿ven?”, cerró Jennifer Galvarini, a quien se le veía alegre junto a Cony Capelli.

Pincoya subió el video con un mensaje lleno de afecto: “Sin pensarlo me encontré con mi lulito. Qué gusto verte lulito, te quiero mucho”, acompañado de un emoji de corazón. Por su parte, Cony etiquetó a su compañera en una historia y añadió una canción nostálgica, para dar por cerrado este reconciliador episodio.