“Se argumenta con mi adicción...”: el desahogo de Cony Capelli ante críticas por ser invitada al acto del 8M del Gobierno

La participación de Constanza Capelli, ganadora de “Gran Hermano Chile”, en la conmemoración oficial del Día Internacional de la Mujer (8M) organizada por el Gobierno, generó comentarios negativos que cuestionan su presencia debido a su pasado con adicción a las drogas.

La bailarina, a través de sus redes sociales, expresó su sorpresa ante las críticas: “No solamente se me inhabilita por el hecho de haber pasado una adicción a las drogas, sino que se me inhabilita como una opción digna de poder ocupar en una actividad que es por conmemoración del Día a la Mujer, entendiendo que yo soy una mujer, sino que se argumenta en base a fundamentos que tienen que ver con lo que fue mi adicción a la cocaína y a las drogas”.

“No me importa cuántas veces...”

En la misma, Cony Capelli señaló que la discriminación hacia mujeres que han enfrentado adicciones es diferente a la de hombres en el ámbito televisivo. “Han existido personas en televisión que han sufrido esta enfermedad, y a diferencia de los hombres que lo han sufrido, a las mujeres se les inhabilita totalmente cualquier tipo de acción, cualquier intento de poder hacer tu vida mejor, por tomar un camino mejor”, comentó.

“No importa cuántas veces me llamen jalera, cocainómana, drogadicta, alcohólica, yo podría demostrar acá con un papel médico que diga que estoy limpia, pero sé que aún así, seguirían diciéndome la misma etiqueta”, afirmó la ganadora de “Gran Hermano Chile”.

Pero la chica reality no se quedó ahí y cerró: “Todos estos comentarios me impulsan y me inspiran aún más en querer hacerlo, aún más en querer ser mejor, aún más en querer estar ahí, no solamente en la invitación que me hizo el Gobierno, sino que en las situaciones en donde yo siempre me he sentido cómoda con ustedes, luchando en las calles, como siempre ha sido y como siempre será”.

Revisa a continuación los descargos de Cony Capelli en Instagram: