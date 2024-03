Senador Macaya responde a acusación del Presidente Boric: “Tenemos derecho a poner en duda las credenciales democráticas del PC”

“Tenemos derecho a poner en duda las credenciales democráticas del Partido Comunista (PC)”: esa fue la respuesta del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, a los dichos que realizó el Presidente Gabriel Boric el pasado sábado.

Recordar que mediante su cuenta de X, el mandatario acusó un “anticomunismo visceral de algunos sectores políticos”, luego de que integrantes del PC descartaran la participación del régimen de Nicolás Maduro en el crimen de Ronald Ojeda.

El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 2, 2024

En conversación con Radio Infinita, el senador enfatizó que “no es el Estado, no es el Gobierno y no es el Presidente Gabriel Boric quienes deciden si alguien o muchos se declaran anticomunista, antiderechista o anticapitalista”.

“Los que actuamos en política somos personas que tenemos opinión pública y tenemos también derecho a poner en duda las credenciales democráticas del PC”, añadió.

“Riéndose de una cuestión que es tan brutal...”

En esa línea, Javier Macaya insistió sus dichos contra el PC acusando que sus miembros se “rieron” de lo sucedido con el exmilitar, luego de que el embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, asistiera a un homenaje del partido a Gladys Marín.

“Este fin de semana estaban aplaudiendo al embajador de Venezuela en Chile y casi riéndose de una cuestión que es tan brutal como el asesinato de un venezolano que era perseguido político por la dictadura de Maduro”, concluyó.