La historia del emprendedor chileno que conquistó el mercado de alojamientos compartidos en el Caribe antes que Airbnb

En un nuevo capítulo de ADN Viajero, liderado por el periodista Leo Meyer, host del espacio junto a Fer Uribe y Carlos Scheuch, el pasajero invitado fue Carlos Cuevas, un pionero emprendedor del sector turismo que lideró una plataforma digital en el año 2008 llamada Sinbad Travel, basada en un modelo que por entonces recién aparecía en el mundo llamada Economía Colaborativa. En palabras simples, se basa en personas que monetizan un producto o servicio a través de una plataforma que genera la oferta, atiende la demanda y se preocupa del pago. ¿Por ejemplo? Airbnb, que conecta a millones de alojamientos particulares en todo el mundo.

En la entrevista, el actual líder de Kalamar.Digital que regresó a Chile a finales del mes de febrero 2024 tras un periplo de 5 años en México, comenta el propósito que tuvo su emprendimiento: “Por esos años, antes de llegar a Chile, los turistas abonaban dinero para arrendar un alojamiento no tradicional, pero muchos se encontraban al llegar con estafas pues ese alojamiento no existía o no era lo prometido. Entendimos que había un tremendo problema por solucionar y nos propusimos ayudar a los viajeros para que no sean estafados”

¿Y qué te llevó a salir de tu trabajo tradicional para emprender?

“Yo soy Profesor de profesión, algo que no tiene nada que ver con el mundo del emprendimiento y los negocios. Más encima soy de la región de Coquimbo y no de la capital, donde lamentablemente pasa todo. Al inicio me acuerdo que con mi mamá repartimos volantes en los departamentos y los conserjes nos perseguían para que no los repartiéramos; en paralelo íbamos de forma digital creando la plataforma y así la idea empezó a transformarse en una realidad con un equipo de trabajo y con foco comercial”

Hoy muchas cosas tienen sentido pero para el 2008 esto suena a una locura ¿Y qué te dijo el mercado?

“Pocos creyeron. Nos decían que éramos como corredores de propiedades pero sin serlo. Luego apareció Airbnb en el mundo y los mismos que dudaban ahora me decían ¡qué buena idea Carlos!. Hablamos con los primeros inversionistas pero tenían su foco puesto en crear redes sociales como Facebook y Twitter, pero no en plataformas de economía colaborativa como lo era Sinbad Travel, entonces no creyeron ni apostaron en nosotros.

¿Nadie apostó?

Me tuve que venir con lo puesto a Santiago y ya acá ganamos un fondo de Sercotec que nos permitió profesionalizar nuestro trabajo. Luego entramos a la primera generación de Startup Chile que convocó a empresas chilenas y eso nos llevó a levantar inversión privada. Comenzamos a crecer y a tener una diferenciación con Airbnb: nosotros operábamos con empresas más que con personas. Por ejemplo, íbamos a un banco y le armábamos un centro vacacional para que los trabajadores, proveedores y clientes de esa empresa pudieran viajar. Con ese nuevo modelo abrimos mercado en México y hasta me fui a vivir allá con la familia.

Órale carnal, el mexicano es un tremendo mercado…

Claro, pero no fue tan simple la decisión: los inversionistas me preguntaron si iba de vacaciones o a trabajar. Les demostré que iba tan empecinado en sacar adelante Sinbad que hablé de conquistar el mercado del Caribe y hasta me atreví a abrir alojamientos en Cuba, donde hasta entonces nadie lo había hecho. Un día salió en un diario de allá el titular “Sinbad le gana a Airbnb y entra al mercado cubano”, algo que hizo un antes y un después. Al día siguiente nos llamaron del gobierno cubano para entender cómo participar de este modelo, ¡Fue una travesía total! Todo lo que vino después da para otra entrevista.

Tal cual. Carlos ¿En qué estás hoy?

“Gracias al aprendizaje en Sinbad Travel, donde ya jugábamos con la pionera inteligencia artificial generativa existente, logré una comprensión integral de su impacto y cómo en áreas como data y el marketing puede ser de tremenda ayuda para una empresa y sus equipos. Así nace Kalamar.Digital, una plataforma de marketing digital basada en Inteligencia Artificial, que atiende diversos nichos de mercado, entre ellos el turismo pues quien no se sume hoy a la ola de la IA quedará rezagado y vulnerable a la competencia”.

Los datos de la semana

La panelista creadora de contenidos y experta en monetizar audiencias digitales, Fer Uribe, compartió cuatro consejos para tener mejor resultado con las publicaciones en Instagram.

1) Ocupar un buen “hook” o gancho al inicio del video, texto o imagen, que llame mucho la atención y genere curiosidad por consumir el contenido.

2) Contar historias o hablar de beneficios de tu producto o servicio, en vez de enumerar las características de lo que ofreces. Todos tienen el mejor producto, pero solamente tú entregas una experiencia con valor agregado.

3) si haces un video hablando, debes editarlo para cortar cualquier espacio largo entre palabras y sacar los típicos “eeem”... que puedan hacer perder la atención. Hay muchas aplicaciones para lograrlo, entre ellas mi favorita: CapCut.

4) Y evitar el clásico error que ocurre en todas las industrias, pero mucho más en la del turismo: las publicaciones y ofertas no informan el precio. ¡Mal! No espere que te escriban por mensaje para averiguar un precio, eso genera fricción: si el precio no aparece, chao, busco a otro proveedor que lo informe transparentemente.

