Una “sirena del hielo” viajera que cruza los océanos con un mensaje de cuidado y respeto medioambiental

Bárbara Hernández, la “sirena del hielo”, fue la protagonista de ADN Viajero, oportunidad en que la deportista nacional profundizó en su relación con la naturaleza y los exóticos escenarios geográficos que ha conocido en Chile y el mundo, así como los detalles y próximos desafíos en su disciplina donde es la principal exponente en la natación de aguas gélidas.

En conversación con Leo Meyer, host del espacio junto a Fer Uribe y Carlos Scheuch, la deportista fue explicando el vínculo que ha desarrollado desde su profesión con los entornos naturales que recorre, tanto en el nado mismo como en la preparación de cada desafío.

Y es que la deportista nacional y también viajera, Bárbara Hernández, ha recorrido el mundo cruzando estrechos legendarios, convirtiéndose en una exploradora legendaria y así lo reconoce. “Nunca imaginé que iba a recorrer el mundo a través de mi pasión que es la natación en aguas abiertas, lo que me ha llevado a nadar en lagos, mares y ríos sin el traje de neoprén y en condiciones bien extremas”.

¿Cómo comenzó tu interés por nadar en aguas gélidas y hacer de eso tu desarrollo profesional?

“Mi familia es de Santiago, de la Comuna de Recoleta, no teníamos una casa en la playa ni íbamos siempre, por lo tanto, aprendí amar el mar y a mirarlo como un verdadero privilegio. Mi primera motivación siempre fue nadar en Chile pero sabemos cómo es practicar deporte acá: hasta que no te validas internacionalmente es muy complejo que te den los permisos y las autorizaciones, que realmente crean que es posible practicar esta disciplina a lo largo de nuestro país en distintas condiciones. Pero esa validación ya está gracias a los logros internacionales que también en mi país he podido alcanzar. Estoy en un gran momento de mi desarrollo como deportista y lista para enfrentar un año que se viene con enormes desafíos”.

¿Cómo haces para alcanzar y mantener un nivel top mundial en tu disciplina?

“Entrenar siempre. Hay que tener un trabajo serio, ser responsable contigo y con tu equipo. Gracias a eso me he podido transformar en la primera mujer chilena en completar a nado el Canal de la Mancha, un cruce histórico y mítico entre Inglaterra y Francia, era un anhelo lo preparé por cerca de 15 años. Pero debes ser igual de profesional en todas partes, también en Chile. Ocurre que nadar en el Lago Chungará no es cualquier cosa. Tampoco cruzar el Canal Beagle que son 10 kilómetros en diagonal desde el otro extremo. Ambos son lugares únicos para demostrar que es posible hacerlo con una preparación seria junto a un equipo de profesionales y el apoyo tanto del Ministerio del Deporte como de la Armada de Chile”.

¿El cuidado y preservación de la naturaleza también moviliza tu desarrollo profesional?

“Absolutamente. Me importa que al nadar en la Antártica pueda entregar un mensaje para visibilizar la protección del océano antártico, de que cuidemos la flora y fauna marina de todos los espacios naturales del mundo. Y en estas cosas soy la primera activista: ni siquiera me pongo cremas ni alguna cosa en el cuerpo que pueda contaminar las aguas que cruzo a nado. Así de comprometida soy y espero que lo sean quienes siguen mi carrera profesional. Y esto también abarca el relacionamiento social porque cuando nadamos hacemos parte a la comunidad: no solo pedimos permiso a las autoridades sino que también a las comunidades Aymara y preguntamos qué es necesario cumplir para no intervenir sus costumbres y su entorno. Siempre mi mensaje es cuidar nuestras aguas, paisajes y fauna”.

Los datos de la semana

Los panelistas de ADN Viajero, Carlos Scheuch y Fer Uribe, compartieron los siguientes datos para ayudarte en tu viaje:

- Splitwise es una joya para registrar gastos durante el viaje. Es una app muy sencilla de usar en la cuál con un par de clicks puedes ir registrando los gastos durante tu aventura. Incluso si viajas en grupo, te ordena todo según quién pago una cosa u otra. Hasta recibes informes al terminar el mes. Cuentas claras conservan amistades.

- ¡No más tarjetas SIM físicas que una vez que descartas, contaminan! Existen planes de datos con una eSim internacional. Una buena recomendación para esto es HolaFly, que te permitirá mandar fotos, videos y navegar desde cualquier parte del mundo.

- Un libro para romper prejuicios de todo tipo es Vagabundeando por el Eje del Mal del autor argentino Juan Pablo Villarino. ¿Tu próximo destino es considerado peligroso? Claramente hay que tener cuidado y este libro cuenta la historia de un viajero que recorre los países “peligrosos” a dedo. ¿Qué ocurre? Descubre una hospitalidad única.

- ¿Necesitas reservar tours? Civitatis y GetYourGuide son como los booking de los tours y actividades. No es necesario que reserves un paquete, sino que buscas el destino y puedes ir reservando actividad por actividad las que sean más alineadas con tu perfil de viajero.

ADN Viajero es una iniciativa apoyada por Mapa.Travel que nace para visibilizar a aventureros y exploradoras que te invitan a ser parte de esta comunidad que se reúne cada sábado a las 11 am por radio ADN. Toda la información, links útiles y suscripción gratuita para ser parte de la comunidad de viajeros de ADN Viajero la encuentras en www.adnviajero.cl