El talentoso Young Cister no podría estar más satisfecho con su participación en el Festival de Viña del Mar 2024 y se muestra lleno de energía tras una semana que considera “la mejor de su vida”.

En una entrevista exclusiva con ADN.cl, el artista urbano galardonado con las gaviotas de Plata y de Oro compartió sus emociones y aprendizajes después de formar parte tanto como artista y jurado en el prestigioso certamen.

“El balance es increíble, me siento muy feliz, me siento con una energía muy linda. Llegué a Santiago con mucho amor, con mucha energía linda, me siento lleno para esta semana y fue una semana inolvidable. Para mí, la mejor semana, creo, de mi vida”, expresó.

La participación del joven artista en Viña 2024 no solo incluyó su presentación, sino también encuentros significativos con otros músicos destacados. Es más, Young Cister reveló posibles colaboraciones futuras con Ale Sergi de Miranda!, y su entusiasmo fue evidente al decir: “Hemos estado hablando mucho, yo pronto viajo a Argentina, así que acordamos de vernos ahí, de juntarnos en el estudio, así que se vienen cositas”.

Cister en Lolla Chile 2024

Además, Young Cister adelantó sorpresas para el próximo Lollapalooza Chile 2024: “Sí voy a estar en muchos shows del Lollapalooza, creo que la gente ya lo sabe, sobre todo de los chilenos”.

Sin embargo, el cantante fue más allá y reveló: “Hay un (artista) internacional que también voy a estar con él acompañándolo”. Aunque no quiso entregar más detalles, el intérprete de La Terapia dejó entrever que los fans podrían esperar una colaboración con un artista internacional reconocido.