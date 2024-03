Revelan insólita situación que vivieron los hinchas que asistieron al duelo de Santiago Wanderers y Santa Cruz en Valparaíso

Chile

Santiago Wanderers sufrió este lunes una dura derrota por 2-1 ante Deportes Santa Cruz en su primer partido de local por la temporada 2024 de la Primera B. Un hecho llamativo ocurrió antes del encuentro, debido a una insólita situación que vivieron los hinchas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Una hora y media antes del partido (programado a las 18:00), no había público en las gradas del recinto deportivo. ¿La razón? Eseaene.cl, medio que cubre a los “caturros”, publicó en sus redes sociales que la gente no podía entrar porque los encargados del estadio no encontraban las llaves de los accesos.

“Siendo las 16:41 los socios, hinchas, e incluso prensa no pueden ingresar al estadio porque, según indican “no tienen las llaves de los sectores”', indicó la fuente citada en su cuenta de X.

“Son las 16:53 y no hay espectadores en el estadio porque, al parecer, todavía no encuentran las llaves de los accesos”, agregaron.

Cuando por fin pudieron ingresar al reducto, se llevaron otra sorpresa: los asientos de la zona de prensa estaban sucios. “¡Comenzó el ingreso de hinchas y socios al estadio! Las butacas tan limpias como el último partido del año pasado”, añadió el medio en tono irónico.

¡Comenzó el ingreso de hinchas y socios al estadio! Las butacas tan limpias como el último partido del año pasado #SWvsDSC #SW2024 #VolveremoSW. pic.twitter.com/I07odidXfw — eseaene.cl (@eseaenecl) March 4, 2024

Son las 16:53 y no hay espectadores en el estadio porque, al parecer, todavía no encuentran las llaves de los accesos.



¡Volvió el fútbol profesional de la mano de Santiago Wanderers! #SWvsDSC #SW2024 #VolveremoSW. pic.twitter.com/xP7BjUvOyv — eseaene.cl (@eseaenecl) March 4, 2024