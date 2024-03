India: policía detiene a ocho sospechosos involucrados en una violación grupal a ciudadana española

Durante la jornada de este martes, la policía de India informó que se completó la detención de todos los sospechosos involucrados en el feroz ataque y violación a una mujer española el pasado viernes 1 de marzo.

El superintendente de la policía de la ciudad india de Dumka, Pitamber Singh Kherwar, dijo a EFE que “hemos arrestado a todos los implicados del caso”.

En concreto, se efectuó el arresto de otros cuatro sospechosos, llegando así a un total de ocho personas detenidas de las cuales se presume que estuvieron implicadas en el ataque contra la ciudadana española.

¿Qué se sabe sobre el caso?

Las víctimas del ataque corresponden a una pareja de viajeros españoles que se dedican a recorrer el mundo en motocicleta. Bajo ese contexto, es que los europeos instalaron una carpa en una aldea de Dumka, India, para pasar la noche el pasado viernes 1 de marzo.

Fue en ese momento, cuando un grupo de hombres atacó a los españoles. La pareja fue fuertemente agredida, mientras que la mujer fue atacada y violada por los sujetos.

Por el momento, el caso se encuentra en un tribunal subalterno que, de acuerdo con el proceso judicial, podrá concluirse una vez que termine el periodo de investigación (dentro de los próximos 30 días).

Si bien aún no se sabe con claridad cuál será la sentencia en contra de los ocho imputados del caso, la ley de India establece duras penas para delitos como la violación, los cuales en su mayoría no admiten fianza. En detalle, una violación según el código penal de India debe castigarse con no menos de 10 años de cárcel, mientras que una violación grupal puede llegar incluso hasta la cadena perpetua.