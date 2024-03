Con votos de derecha: Cámara aprueba por unanimidad declaración que apoya “búsqueda de verdad y justicia” durante la “dictadura militar” de Pinochet

En un hecho sin precedentes en la historia política, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes un proyecto de resolución centrado en la búsqueda de “la verdad y la justicia” para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de detenidos desaparecidos “durante la dictadura militar”. Este término, históricamente rechazado por la derecha, marca un hito en el lenguaje político.

El proyecto, que menciona en cuatro ocasiones la palabra “dictadura”, insta al Presidente Gabriel Boric a tomar “medidas legislativas en materia procesal que permitan establecer mecanismos de entrega de antecedentes fidedignos que se refieran al paradero de los detenidos desaparecidos o de las circunstancias de su desaparición”.

Además, se le pide al ministro de Justicia, Luis Cordero, que “realice las gestiones que sean necesarias ante la excelentísima Corte Suprema a fin de que los jueces con dedicación exclusiva en materia de derechos humanos puedan contar con todos los recursos que sean necesarios para culminar sus investigaciones”. Este proyecto surge en el contexto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y estaba pendiente de votación.

Presentado por los socialistas Daniel Manouchehri, Jaime Naranjo, Ana María Bravo, Daniella Cicardini, Emilia Nuyado, Daniel Melo, Raúl Leiva, Marcos Ilabaca, Nelson Venegas y Danisa Astudillo, el proyecto fue aprobado por unanimidad, sin ninguna abstención por parte de los parlamentarios presentes.

¿Que dijeron los diputados ligados a la derecha?

Durante el debate, según La Tercera, el diputado Republicano Cristián Araya expresó su respaldo al proyecto de resolución: “Durante el gobierno restaurador de las Fuerzas Armadas y de Orden se cometieron abusos, excesos y crímenes por parte de agentes del Estado. Es cierto”.

“También es cierto que hay más de mil personas que fueron detenidas y cuyo paradero aún es desconocido. Todos los esfuerzos que sean necesarios para dar cristiana sepultura a las personas desaparecidas cuentan con nuestro total y más absoluto respaldo”, complementó.

Johannes Kaiser, parlamentario independiente (ex Republicano), abordó la necesidad de identificar detenidos desaparecidos: “69 cajas de mercadería donde se encuentran personas que son posiblemente detenidos desaparecidos no identificados desde hace más de 20 años. Cientos de personas pueden estar ahí. Más de 100 de todas maneras, me decía una fuente del Servicio Médico Legal”.

“578 protocolos abiertos en regiones y más protocolos abiertos en la Región Metropolitana. Estamos hablando potencialmente de más de 1.000 personas no identificadas hasta el día de hoy, gracias a la desidia, a la falta de compromiso, quien sabe si a la prevaricación de los jueces a los cuales se les asignaron las causas de derechos humanos. Y el sistema político ha callado, el sistema político ha cerrado los ojos ante esta insoportable situación”, añadió.