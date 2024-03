En Vasco da Gama ven a Pablo Galdames como opción para La Roja: “Es un jugador de selección; tiene mucha calidad”

Pablo Galdames sigue sumando buenas actuaciones en Vasco da Gama. Este domingo, el volante nacional fue titular, al igual que Gary Medel, en la goleada 4-0 de su equipo ante Portuguesa. Con este triunfo, el elenco de los chilenos clasificó a las semifinales del Campeonato Carioca.

El ex Unión Española fue clave en el segundo gol de Vasco, ya que aportó con una asistencia para que su compañero, Adson, anotara el 2-0 al minuto 34.

Vasco 2x0 Portuguesa



⚽️ Adson

🥾 Pablo Galdames



🏆 Carioca | última rodada



pic.twitter.com/yBdY516woB — Diário de Torcedor (@DiarioGols) March 3, 2024

Luego del partido, Pablo Galdames fue elogiado por Emiliano Díaz, hijo y entrenador asistente del DT de Vasco da Gama, Ramón Díaz. “Lo de Pablo fue una sorpresa muy grata, porque adaptarse al fútbol brasileño, que es uno de los más difíciles del mundo, no es sencillo. Lleva un poco de tiempo y se adaptó rápidamente, no sólo al fútbol de aquí, también al equipo”, señaló en diálogo con AS Chile.

Además, aseguró que el volante tiene el nivel necesario para estar en La Roja. “Hoy es una pieza fundamental en el grupo, entonces creo que fue una muy grata sorpresa que se haya acomodado rápidamente. Sabemos que es un jugador de selección. Tiene mucha calidad y va a ayudar bastante durante el año”, concluyó.

El equipo de Galdames y Medel enfrentará a Nova Iguaçu a partido único por las semifinales del Campeonato Carioca. El duelo se jugará el próximo domingo 10 de marzo y el ganador del encuentro disputará la final contra el vencedor del choque entre Fluminense y Flamengo.