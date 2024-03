Colo Colo apelará a la sanción sobre sus hinchas por la Supercopa

Santiago

En Colo Colo no cayó bien la sanción a las 12.820 personas que se ubicaron en la Galería Norte del Estadio Nacional, zona donde se enfocaron los incidentes que marcaron la suspensión de la Supercopa.

Según información de ADN Deportes, en Blanco y Negro dispondrán de los cinco días legales que tienen de plazo para apelar a esta sanción, por más que directamente el club no sufrió castigos considerando que no eran los organizadores del encuentro.

De todas formas, desde Colo Colo estiman que hay muchos fanáticos que se verán perjudicados al no haberse involucrado en los problemas ocurridos en Ñuñoa. De hecho, esta movida legal permitirá que los hinchas que fueron sancionados por el Tribunal de Disciplina no tengan prohibición para ingresar al Monumental el domingo, cuando reciban a la U de Chile en una nueva edición del Superclásico.

“No me parece correcto generalizar de esa manera, cuando por ahí son 100, 200 personas que se portan mal. Castigar a 12 mil me parece una locura, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que viene. Personalmente, no me parece, pero escapa de mi postura. Lo tendrán que ver los abogados”, aseguró en conferencia de prensa el central del “Cacique”, Maximiliano Falcón.