Tribunal de Disciplina sanciona a hinchas de Colo Colo por los incidentes de la Supercopa

Santiago

Este lunes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó el fallo en torno a los incidentes que provocaron la suspensión de la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato el pasado 11 de febrero.

A través del fallo emanado por el ente jurídico del fútbol chileno, por mayoría se acordó aplicar sanciones “a determinados grupos de adherentes de un equipo, y no a todos los espectadores”, amparado en el artículo 43 del Código de Procedimiento y Penalidades, que establece que “el Tribunal al imponer sanciones determinará su alcance, oportunidad y duración”.

Al respecto, se determinó que, a consecuencia de lo ocurrido en el Estadio Nacional, habrá prohibición a los 12.820 asistentes que fueron ingresados a la galería Norte (entre las puertas 4 y 25) para ingresar a los próximos cinco partidos que Colo Colo dispute como local en el Campeonato Nacional 2024.

“Para el exacto y fiel cumplimiento de esta sanción, el club Colo Colo deberá abstenerse de vender, canjear, donar o entregar -a cualquier título- entradas o invitaciones a dichas 12.820 personas en los cinco siguientes partidos que juegue en calidad de local, so pena de incurrir en desacato”, explicaron, cuestión que no implica sanción en sí al cuadro albo, basándose en que no fueron los organizadores de la Supercopa.

Se advierte que el Tribunal de Disciplina de la ANFP, eso sí, que hay que excluir de los 12.820 castigados a mujeres, niños menores de 12 años y adultos mayores de 65 años.