Christell Rodríguez, la reconocida cantante chilena, ha experimentado un nuevo auge en su carrera gracias al rotundo éxito de su canción Dubidubidu, la cual ha alcanzado una considerable popularidad, incluso en el continente asiático, y particularmente en Japón.

Durante la temporada actual del Festival de Viña del Mar, Christell no solo ha brillado en el ámbito musical, sino que también ha incursionado en la animación. Participó como conductora en un show en vivo de Prensa Chilena en una playa en Viña del Mar, donde compartió escenario con su primo y destacado chico reality, Jhonatan Mujica.

En una interesante conversación durante el programa, Jhonatan Mújica reveló cómo la producción de Canal 13 se acercó a él para participar en su último reality, Tierra Brava. Destacó que fue contactado a través de mensajes en Instagram, ya que Christell optó por no proporcionar su contacto personal a la producción del canal.

Christell y la vez que la contactaron para sumarse a “Ganar o servir”

En este contexto, Christell compartió sus propias experiencias con la producción de Canal 13, indicando que fue contactada para su nuevo proyecto, Ganar o servir a través de correo electrónico. Sin embargo, al desconocer los detalles y la naturaleza del programa, decidió no darle seguimiento.

“A mí me mandaron un correo para el de ahora, pero tampoco sabía si era real o no, así que no pesqué. No me dijeron para qué, sino que fue como ‘oye, somos de Canal 13 te queremos para el reality nuevo’ y yo como meh”, comentó la cantante.