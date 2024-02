¡Hablando en japonés! Christell agradeció a sus seguidores tras éxito de Dubidubidu en el país

Santiago

Durante la semana, en un video publicado en su cuenta personal de Instagram, Christell Rodríguez agradeció a sus fanáticos por el apoyo a su canción viral “Dubidubidu”, en especial a quienes hicieron viral el tema en Japón.

Para agradecer las muestras de afecto recibidas, la artista se comunicó en japonés e inglés para entregar las palabras de gratitud después de que su canción se hiciera viral en TikTok, logrando posicionarse dentro de los primeros lugares en Spotify Japón.

Las palabras de Christell

En el video la también fonoaudióloga empezó saludando a su audiencia en japonés, para luego dar las gracias por el apoyo a su canción.

“Quiero agradecerles a todos ustedes por el amor y apoyo entregado a mi canción “Dubidubidú” dijo para luego agregar que “fue hace harto tiempo, pero estoy muy agradecida por que la hayan escuchado, bailado y hacer videos”.

La artista respondió a comentarios por su video en japonés

Además en el video indicó “perdón por mi japonés”, sin embargo, recibió elogios por su pronunciación del idioma asiático.

De hecho, un usuario le escribió: “Si no me equivoco, ella no es japonesa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habla japonés y por qué es tan buena en ello?”, a lo que la intérprete le respondió: “Quería publicar un vídeo para las personas en Japón que están escuchando la canción y, por supuesto, intenté hablar japonés para eso. No creo que mi japonés sea lo suficientemente bueno, pero gracias”, dijo.