“No me gustó verte triste; el tenis chileno te necesita”: niños envían cariñosa carta a Cristian Garín por difícil momento que vive

Chile

Cristian Garín atraviesa por uno de los momentos más duros de su carrera deportiva. El tenista nacional se despidió rápidamente del Chile Open 2024 tras perder en primera ronda y, posterior a esta derrota, se bajó de la qualy del Masters 1000 de Indian Wells.

“Estoy mal. En cuanto a mi nivel de tenis hoy puedo perder con cualquiera, estoy en un nivel muy bajo, con muchos dolores y hace tiempo no me siento bien en cancha. No tengo estrategia. Todos los días me levanto, intento seguir mejorando, pero no sale. Estoy jugando horrible”, reconoció “Gago” tras quedar su reciente eliminación en el ATP 250 que se juega en Santiago.

En medio de este difícil presente que vive el exnúmero uno de Chile, salió a la luz una carta escrita a mano por cuatro niños que practican este deporte en la Fundación Futuros Para el Tenis, quienes le enviaron cariñosas palabras a Garín.

“Hola Cristian, juego tenis en la Fundación Futuros Para el Tenis, te quiero decir que eres mi ídolo, que sigas jugando tenis, que me gustaría verte jugar y me motiva verte jugando”, firma Dyllan Farias.

También está el mensaje de Emilia Tello: “Quería decirte que te quiero mucho, me gusta mucho tu juego, que sigas siendo tú, a pesar de los comentarios, el tenis es un deporte que ayuda a ser mejor persona”.

“Hola Cris, me llamo Lucas Jara, te quiero decir que eres un muy buen tenista, que sigas adelante, que los momentos malos pasan, mucho ánimo, hay muchos niños como yo que nos gusta verte jugar”, escribió otro de los niños.

“Hola, soy Ayllan Hormazabal, también juego tenis, me encanta verte jugar, no me gustó verte triste. Antes nos diste muchas alegrías y estoy seguro que esos momentos volverán, el tenis chileno te necesita”, se lee en el último mensaje.