Garin y su más dura autocrítica tras perder en el Chile Open: "Hoy me gana cualquiera. Mi juego es horrible y no se me da nada"

Dolor, mucho dolor había en el rostro de Cristian Garin tras quedar eliminado en la primera ronda de Chile Open 2024.

El tenista chileno cayó en dos sets frente a su compatriota Tomás Barrios y sumó una nueva decepción este año, donde casi solo ha cosechado derrotas en los torneos que ha disputado.

Finalizado el encuentro, el tenista nacional fue muy autocrítico en rueda de prensa, a tal punto, que aseguró que pasa por el peor momento de su carrera.

“Estoy mal. En cuanto a mi nivel de tenis hoy puedo perder con cualquiera, estoy en un nivel muy bajo, con muchos dolores y hace tiempo no me siento bien en cancha. Respecto a la cancha de tenis, es la peor que he jugado por lejos en un torneo ATP. no sé qué habrá pasado”, comenzó diciendo.

Respecto a los próximos desafíos tras la caída de este martes, lanzó: “No tengo estrategia. Todos los días me levanto, intento seguir mejorando, pero no sale. Intento todos los días salir adelante. pero no se da. Estoy jugando horrible y como dije, hoy puedo perder con cualquiera. Me estoy esforzando mucho y jugando así de mal, todo se hace cuesta arriba”.

“Todos los días repito lo mismo, trabajo duro y muy duro, intentándolo día a día, pero cuesta cuando no salen las cosas. Lesiones, malas sensaciones, con dolor en la mano. Es todo muy frustrante para mi. Esto ya no es meses, llevo casi un año jugando así”, añadió el tenista nacional sobre su negro presente.

Consultado sobre qué le afecta más en la actualidad, Garin indicó que “tengo una personalidad que me gusta seguir intentándolo. Más que lo mental, siento que ahora es lo físico. Todos los días me levanto con un dolor. Mentalmente todos los días lo intento y hago todo, pero no sale. Si tomo un break solo sería para recuperarme de los dolores que tengo (...) No puedo sacar nada en limpio de los últimos torneos que jugué, porque nada me sale. Lo intento, lo intento y lo intento y no me sale nada”.

Finalmente, el criollo manifestó que tiene pocas esperanzas en volver a estar entre los mejores tenistas del mundo.

“No me gusta jugar para la posición que estoy. Yo juego para ser candidato en estos torneos. Todos queremos que nos vaya bien y lo intentamos. Quiero subir y volver a ser candidato. Ahora no vengo jugando bien, no vengo jugando buenos partidos y eso da poca esperanza”, cerró.