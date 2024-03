Con más de mil jugadores y jugadoras: comienza la disputa de la temporada 2024 del Fútbol Formativo

Santiago

A partir de este viernes comenzó la disputa de los torneos anuales que conforman gran parte del Fútbol Formativo que organiza la ANFP.

De marzo a diciembre, más de cuarenta clubes intervendrán en diversos campeonatos. Este fin de semana será el turno del debut para los campeonatos de Proyección (18 a 20 años), sub 18, sub 16 y sub 15.

En tanto, la próxima semana será el momento para el comienzo de las categorías juvenil (17 y 18 años) y sub 16 a nivel femenino, además de los torneos regionales de Proyección (18 a 20 años), sub 18, sub 16 y sub 15.

Se estima que más de mil jugadores y jugadoras participarán del Fútbol Formativo en 2024, sumándose a la Copa Futuro, que se desarrolló desde la primera semana de febrero, apuntando que, según los cálculos en Quilin 5635, exista un aumento del 62% de los partidos a nivel juvenil desde 2022.

Cabe apuntar que, a nivel de la categoría Proyección, el monarca, junto con el campeón de la sub 18, clasificará al Torneo Internacional Leonel Sánchez Lineros. Al margen de ello, los ganadores del torneo de Apertura y Clausura se medirán entre sí para ver quién tendrá el cupo a la Copa Libertadores Sub 20, como le pasó este año a Colo Colo al imponerse a Palestino.