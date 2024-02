Colo Colo vence a Palestino para clasificarse a la Copa Libertadores Sub 20 / Instagram @colocolofutboljoven

Santiago

La mañana de este jueves, en Quilin, Colo Colo y Palestino se enfrentaron en la Supercopa del fútbol formativo, en un partido único que tenía un atractivo más que especial.

Todo considerando que el que venciera se quedaría con el cupo chileno en la Copa Libertadores Sub 20, con lo que albos y árabes, monarcas del Apertura y Clausura del año pasado, se jugaron el todo por el todo.

Cristian Alarcón abrió la cuenta para Colo Colo, pero Martín Araya igualó el marcador en favor de Palestino, con lo que la Supercopa del fútbol formativo debió resolverse en los lanzamientos penales.

En dicha instancia, los dirigidos de Eduardo Rubio fueron más certeros y se impusieron por 4-3. Martín Araya, el 10 árabe, elevó el disparo clave y el defensa del “Cacique”, Matías Pinto, desató la algarabía del popular.

Así las cosas, Colo Colo se clasificó a la Copa Libertadores Sub 20, donde están emparejados en el grupo A junto a Boca Juniors de Argentina, Academia Puerto Cabello de Venezuela y Always Ready de Bolivia.