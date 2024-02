Este jueves, se realizó el tradicional piscinazo del Festival de Viña del Mar 2024, donde Nicolás Solabarrieta y Naya Fácil fueron elegidos como embajadores del certamen Latinoamericano más importante del mundo.

En ello, y aparte de los protagonistas, una de las personas presentes en el lugar llamó la atención por acompañar a la influencer, debido a que esta reconoció no saber nadar, lo cual motivó a que no realizara el tradicional piscinazo.

Se trata Antonia Parraguez, salvavidas que estuvo presente en el evento, y que en conversación con ADN.cl dio detalles sobre cómo conoció a Naya Fácil y por qué la acompañó a la actividad.

“Cuando ella fue a la actividad de la playa del deporte Viña del Mar a juntar basura y también a jugar a la pelota, tuvimos que esconder a la Naya porque la gente era una locura”, partió relatando.

“Ella entró a nuestra caseta donde trabajamos, así que ahí ella me vio después cambiándome de ropa, poniéndome la polera de salvavidas, y me dijo que necesitaba a alguien, porque le daba miedo el tema de la piscina. Entonces me pidió ayuda y yo por supuesto le dije que sí”, agregó.

En ello, Antonia detalló que a la influencer “le daba mucho miedo tirarse un piquero, entonces ella se puso en el lugar de la piscina donde no es tan hondo, y ahí la idea era que se tirara así como un mini piquero desde el agua, porque la idea y lo principal, más allá del show, es que ella no se hiciera daño y no se lastimara”.

“Le dimos unos tips, ella igual estuvo preparándose antes, y yo ahí alrededor de ella para evitar cualquier cosa”, prosiguió.

Finalmente, la joven dio a conocer sus sensaciones tras participar en la instancia. “Generalmente, (los piscinazos) no los veo en vivo, esta es mi primera vez. Pero me parece genial, sobre todo porque yo igual sigo a la Naya hace mucho tiempo. Me encanta lo resiliente que ella es, así que feliz de esta oportunidad de participar con ella y de cuidarla”, cerró.