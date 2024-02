Festival de Viña 2024: ¿Por qué Naya Fácil no se tiró un piquero en el tradicional piscinazo?

Este jueves Naya Fácil y Nicolás Solabarrieta se coronaron como los nuevos embajadores del Festival de Viña 2024.

En las dependencias del Hotel Nilahue en Reñaca, ambos aparecieron con sus cuerpos pintados de dorado para su encuentro con la prensa y el tradicional piscinazo.

Con un acotado show musical, la influencer dio cuenta de un destapado conjunto que, según ella, era un signo a su amor por las mariposas y un guiño a la gaviota de oro.

“Siempre hay que brillar en la vida”, planteaba la joven durante la abochornada jornada en la ciudad jardín. Claro que algo más llamó la atención en la instancia.

El curioso piscinazo de Naya Fácil como embajadora de Viña 2024

Mientras Solabarrieta se lanzó al agua rápidamente, la creadora de contenido no realizó un piquero tradicional.

En su lugar caminó por la orilla, bajó por la escalera, tapó su nariz, dio un par de pasos y se estampó parcialmente contra el agua en un breve momento que incluyó risas posteriores de Naya Fácil y un abrazo de complicidad con Solabarrieta.

¿Por qué fue tan rupturista? ella misma lo aclaró al decir que no sabe nadar. “Nunca me he tirado un piquero en mi vida, hoy por primera vez que me voy a tirar un piquero”, dijo antes.

De cualquier forma en el agua también estaba una salvavidas, quien se acercó brevemente para corroborar que todo estuviera bien.