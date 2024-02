Nicolás Solabarrieta es elegido como nuevo embajador del Festival de Viña 2024 y responde si habrá o no piscinazo

Seguimos viviendo el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, disfrutando de jornadas musicales de gran nivel y avanzando en todo tipo de actividades relacionadas al certamen.

Así fue como este miércoles 28 de febrero se dieron a conocer a los nuevos embajadores: Nicolás Solabarrieta y Naya Fácil. Hay que recordar que este año se cambia el concepto y se le da una mirada distinta a esta competencia que antes premiaba a la reina de Viña.

En la carrera masculina, fue el chico reality que viene de participar en Tierra Brava quien obtuvo la mayoría de votos, convirtiéndose así en el representante de esta edición enmarcada en la solidaridad por la afectación de los incendios en la región.

“Muy contento” y “súper orgulloso”, Nicolás agradeció a todos quienes votaron por él, tanto a la prensa como al público que lo sigue, reconociendo que fue una sorpresa.

“No me lo esperaba. Estoy súper contento”, aseguró a los micrófonos de ADN.cl. Aunque también se lamentó que no haya podido ganar junto a su polola Valentina Torres, conocida como ‘La Guarén’.

“Un poquito de amargo el gusto, porque obviamente quería salir con ella. Pero también Naya se lo merece. La felicito un montón”, comentó el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara.

“Déjense sorprender”

Respecto a la gran incógnita que se viene presentando hace varios años, si va a haber piscinazo o no, aclaró que tiene todo previsto y complicará con esa costumbre.

“Piscinazo va a haber. A mí me gustan las tradiciones, así que va a haber. Pero déjense sorprender, tengo todo en la cabeza pero lo vamos a planificar bien para que salga algo bonito”, señaló.

Por su parte, Torres expresó su seguridad y confianza por el logro de su pareja. “Yo sabía. Siempre le dije”, aseguró, sumándose a las felicitaciones a Naya Fácil.