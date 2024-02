El tan esperado 29 de febrero marcó el día en que Naya Fácil protagonizó el tradicional piscinazo en la playa principal de Viña del Mar. La influencer hizo su entrada llevando una elegante bata rosada adornada con rosas, generando expectación entre sus seguidores y los presentes.

Acompañada por dos bailarinas vestidas de dorado, quienes realizaron un exótico baile, Naya regresó a los alrededores de la piscina para que sus acompañantes retiraran su bata y revelaran el sorprendente look que había preparado para el piscinazo. Su cuerpo estaba bellamente pintado de color dorado, con incrustaciones y tejidos que destacaban su estilo único.

A pesar de la espectacular presentación, Naya Fácil optó por no realizar un piquero en la piscina, aunque sí se sumergió en el agua por un tiempo. Y es que embajadora de Viña 2024 confesó abiertamente que no sabe nadar.

Las declaraciones de Naya tras su “piscinazo”

“Esperado que les haya encantado a todos”, dijo Naya apenas salió de la piscina. Luego, se refirió a la gran votación que obtuvo para ser electa embajadora de Viña. “Mis facilines siempre están ahí apoyándome, así que estoy muy muy feliz, ¡gracias!”, comentó.

Más adelante, Naya Fácil fue consultada sobre si vio otros piscinazos para prepararse para el suyo. “Sí, la verdad vi bastantes, los shows de Luli, de Sigrid Alegría con el cuerpo pintado, traté traer la tradición antigua porque me encanta. Traté que eso no se pierda y espero que la gente haya disfrutado mucho esto”, respondió.

Posteriormente, la influencer agradeció a las dos drag queen que la acompañaron en la piscina. “Se me olvidaba también agradecer a las dran queen también. Me encanta que la comunidad esté presente. A esto me refería con algo que nunca había sido visto en un piscinazo”, expuso.

Finalmente, Naya Fácil indicó cuál va a ser su rol como embajadora de Viña. “Mi rol ahora va a ser volver a los cerros, donde he estado ayudando. He estado todo febrero subiendo. Estamos construyendo la última casita prefabricada de las cuatro que regalaron los facilines”, cerró.