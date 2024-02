“No sé qué le pasa que insiste”: la respuesta del “Flaco” a los chistes de Luis Slimming en Viña 2024

Este miércoles, luego del exitoso paso de Luis Slimming por el Festival de Viña del Mar, el humorista nacional Paul Vásquez, más conocido como el “Flaco”, opinó sobre los chistes con su antiguo problema con las drogas, como en la rutina en la que fue aludido, y pidió no hacer humor con este aspecto de su vida: “Hace 21 años estoy rehabilitado”.

En concreto, Slimming, que ganó ambas gaviotas, realizó el clásico humor corto y ácido que lo caracteriza. “Un comediante clásico contó que gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína (...) consumía dos jales cada hora. O sea, se pegaba un jale cada media hora”, comenzó diciendo el humorista.

“Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero ‘El Indio’, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía? (...) No me gustaría revelar la identidad de esta persona. Para mí es uno de los mejores comediantes de Chile y un excelente bombero”, remató, haciendo una evidente alusión a Paul Vásquez.

Es por ese motivo, que el pasado lunes, en conversación con radio Cooperativa, el “Flaco” se refirió a una antigua mención de Luis Slimming a Paul Vasquez: “Yo creo que la gente está cansada de que sigan haciendo humor respecto a lo de la droga, que es una historia innegable”

“No sé qué le pasa a Luis que insiste”

“Obviamente, todos los que me quieran atacar lo primero que sacan es mi pasado con la droga ¡Hace 21 años que yo estoy limpio! ¡Y la gente lo sabe! Yo tengo un público y tengo una hinchada, entonces, cuando me atacan, salen inmediatamente a defenderme”, señaló en conversación con Cooperativa.

“ No sé qué le pasa a Luis que insiste (...) la gente valoriza y reconoce mi rehabilitación . Desde hace 21 años estoy rehabilitado, entonces, que le sigan (dando) vueltas a mi pasado con las drogas”, continuó.

Además, comentó que el hecho no lo molestó. “Para mí el humor es el humor y quedó demostrado cuando me hicieron pebre en El Purgatorio, entonces yo digo, ¿para quién es la censura? No se puede hacer chistes de homosexuales, pero sí se puede hacer humor con los drogadictos, también es delicado” , agregó el ex “Dinamita Show”.

En ese contexto, el consagrado humorista bromeó con su historia de vida. “Yo sé que la droga hace mal, pero al Flaco le hacía tan bien (...) yo sé que la droga hace mal, pero al flaco le hacía tan bien hueón. Era bueno El Flaco, o sea, sigue bueno. Solo que ahora es como una piscola con Pepsi, bien… Pero con Coca es otra hueá”, finalizó el artista.