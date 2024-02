Esta fue la reacción del Presidente Gabriel Boric ante la rutina de Luis Slimming en el Festival de Viña del Mar 2024

A diferencia de la tensa jornada de la segunda noche del Festival de Viña 2024, la velada del martes resultó ser un rotundo éxito con la destacada rutina de Luis Slimming, conocido como “Don Comedia”. Con su estilo de chistes cortos y directos, el humorista logró conquistar al público de la Quinta Vergara desde los primeros minutos de su presentación, convirtiendo su debut en el escenario en un triunfo total.

Durante su divertida rutina, Don Comedia no escatimó en bromas dirigidas a diversos personajes, y ni siquiera el Presidente Gabriel Boric se salvó de sus ocurrencias. Entre risas, el comediante recordó el reciente quiebre del mandatario con la ex Primera Dama, Irina Karamanos, comentando de manera humorística: “Oye, esa cuestión la predije el año pasado y no había que ser Vanesa Daroch tampoco, si era cosa de mirar nomás”.

La reacción del mandatario frente a la rutina de Don Comedia

La respuesta del público no se detuvo en los aplausos, ya que después de aproximadamente una hora de espectáculo, Luis Slimming logró asegurarse las preciadas gaviotas de oro y plata, celebrando así su exitoso debut en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica.

Y posteriormente, en una sorprendente y amistosa reacción, el Presidente Boric, mencionado durante la rutina de Slimming, expresó su felicitación al humorista a través de un comentario en Instagram. Con un sencillo “Felicitaciones crá”, el mandatario mostró su aprecio y sentido del humor ante las ocurrencias del comediante.