Festival de Viña 2024: Luis Slimming sorprendió con nueva versión del “chiste prohibido” que no pudo contar en Olmué

En una noche llena de risas y momentos inolvidables en el Festival de Viña del Mar 2024, Luis Slimming sorprendió al público con una nueva versión de su “chiste prohibido” que no pudo contar en Olmué.

El humorista, conocido por su estilo irreverente, se burló de los prejuicios sobre la televisión y recordó las épocas en que la droga era un tema tabú en la televisión, haciendo alusión a Paul Vásquez, el “Flaco”, es Dinamita Show.

Todo comenzó cuando Slimming compartió la anécdota sobre su madre, quien tenía prejuicios sobre la televisión, diciendo: “Mi mamá además tenía muchos prejuicios con la tele. Me decía, ‘Luchito, la tele es pura droga y homosexualidad’, me decía. Y ¿sabís qué? No hay tanta droga como uno cree. Porque antiguamente la droga en la tele era un flagelo”.

“Una vez...”

El comediante continuó haciendo referencias cómicas a programas antiguos y personajes de la televisión, arrancando risas del público. Además, abordó de manera humorística el tema de la droga en el mundo del espectáculo, haciendo un cálculo divertido sobre los gastos semanales de un humorista clásico en cocaína medicinal.

“Una vez en un estelar de tele escuché a un humorista clásico confesar que en su mejor época, o peor época, dependiendo del punto de vista, se gastaba 800 lucas a la semana en cocaína medicinal (...) Es caleta de droga ¿Cuánto cuesta una bolsita de droga? 800 lucas, dividido siete días de la semana, son 114 lucas diarias, ya. ¿Y cuánto cuesta una bolsita? Tanto. Multiplicado por el número de rayas, dividido 24, 2,3. Redondiamos en dos. Bueno, este humorista se pegaba dos saques promedio por hora. Un jale cada 30 minutos promedio. Impresionante, impresionante. Porque si uno ve las rutinas de este humorista en Viña, junto a su compañero, el Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué momento lo hacía?”, continuó.