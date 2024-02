Durante las últimas horas salió a la luz una polémica que involucra a Tomás Jocelyn-Holt, quien es acusado por una millonaria deuda y de agresión física en contra de su denunciante.

La denuncia llegó por parte de Hernán Salinas, el arrendador del excandidato presidencial, quien plasmó la problemática en una conversación Contigo en la Mañana, donde contó su experiencia y los diferentes episodios que ha vivido.

De manera concreta, Jocelyn-Holt tiene una deuda millonaria que asciende a los $12 millones de pesos bajo los conceptos de arriendos y gastos comunes, acumulándose desde marzo del 2023.

Bajo este escenario, Salinas le solicitó que hiciera abandono del departamento, sin embargo, la reacción del exdiputado no fue la mejor y, según relata, desencadenó en una agresión física.

“Al momento de demandarlo, dejó de pagar... Lo vine a ver, le dije que no me estaba pagando, y me agredió. Eso tuvo que haber sido como el 13 de enero de este año”, detalló al matinal de CHV.

Esto fue acompañado de un video expuesto en televisión que deja en evidencia el actuar del expolítico. “Es un sinvergüenza, porque me decía cómo yo le estaba cobrando”, complementó.