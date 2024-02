Denuncian a excandidato presidencial por no pago de arriendo y por una presunta agresión

Una grave denuncia ha salido a la luz por parte de Hernán Salinas, quien es el arrendador del excandidato presidencial, Tomás Jocelyn-Holt. En una entrevista con el matinal de CHV, Salinas reveló que el también exdiputado, tiene una deuda millonaria que asciende a doce millones de pesos por concepto de arriendo y gastos comunes desde marzo de 2022.

Ante esta situación, Salinas le solicitó al otrora candidato presidencial que abandonara el departamento ubicado en Las Condes, lo que habría derivado en una agresión por parte de Tomás Jocelyn-Holt.

Según el relato de Salinas, Tomás Jocelyn-Holt habría dejado el departamento en enero sin realizar los pagos correspondientes. “Pensé que era una persona de confianza, honorable como le llaman algunos (a los diputados)”, comentó el arrendador en conversación con Contigo en la mañana.

La agresión que denunció Salinas

Esta situación llevó a Salinas a tomar la decisión de demandarlo, iniciando así un proceso judicial. Sin embargo, en el momento de presentar la demanda, Tomás Jocelyn-Holt habría dejado de efectuar los pagos acordados. “Al momento de demandarlo, dejó de pagar”, aseguró el arrendador del excandidato presidencial.

Lo peor, es que la situación se agravó cuando Salinas confrontó al exdiputado por la deuda. “Lo vine a ver, le dije que no me estaba pagando, y me agredió. Eso tuvo que haber sido como el 13 de enero de este año”, expuso.

En sus declaraciones, Salinas expresó su decepción y sorpresa ante el comportamiento de Jocelyn-Holt, a quien consideraba una persona de confianza y honorable. La situación llegó a tal punto que Salinas calificó al exdiputado como un “sinvergüenza”. “Porque me decía cómo yo le estaba cobrando”, explicó.

Cabe destacar que, hasta la publicación de esta nota, ni Tomás Jocelyn-Holt ni Hernán Salinas estuvieron disponibles para realizar una entrevista en vivo en el programa Contigo en la mañana.