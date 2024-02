En una entrevista emotiva con Arriba Viña, Javiera Contador compartió sus reflexiones después del tenso show en el Festival de Viña del Mar 2024 el pasado lunes.

La comediante, quien enfrentó pifias del “monstruo” tras la ovación a Andrea Bocelli, expresó sus sentimientos y la complejidad de la experiencia vivida en la Quinta Vergara.

“Es raro todo, ¿no? Como que el tiempo... Quizás la caña, no. La caña emocional, digo. Porque es un golpe fuerte. Y además, el festival tiene un nivel de exposición altísimo, altísimo (...) Pero, cacho más o menos como funciona. Algo de años llevo ya en este oficio”, compartió la humorista, refiriéndose a la intensidad del evento y la dificultad de manejar las emociones.

En la misma, Contador admitió que, aunque su rutina estuvo mal, también fue influenciada por diversas circunstancias. “Fueron una suma de circunstancias que... Porque finalmente, si uno analiza solo una cosa, es como... ¿La rutina estuvo mal? Sí, obvio que estuvo mal. Pero también porque no la pude hacer, ¿cachai? O sea, no pude”, expresó.

✨ Javiera Contador conversa tras su difícil presentación en la Quinta Vergara



— TVN (@TVN) February 27, 2024

“Si yo salgo y siento que las circunstancias no están dadas, me cuesta mucho. Y no puedo, entonces... Yo sé que no terminé las historias, porque un poco no sabía qué hacer”, complementó.

“No me quiero justificar”

Bajo ese contexto, Javiera Contador reflexionó sobre lo vivido en Viña 2024 y dijo: “Siento que Chile necesita figuras para hacerlas bolsa. ¿Me gustaría que me tocara a mí? No. Pero eso ha sido así siempre.

“En el Festival de Viña se habla siempre que el monstruo despierta cada cierto tiempo. Sí, yo creí con un monstruo muy despierto. En eso, insisto, no me quiero justificar porque yo no hice el trabajo que tenía que hacer. Salió mal”, sumó.

En cuanto al futuro, Javiera Contador expresó su amor por el humor y su deseo de continuar con su carrera. yo “Amo el humor, creo que es demasiado necesario para la vida mía y del mundo, y trato de transmitir eso, y voy a seguir haciendo humor, voy a seguir haciendo películas, voy a seguir, seguramente, en el stand-up también más adelante, ahora como que tengo ganas de estar en mi cama con mis niños (...) hay que cuidarse un poco, y claro, desconectarse un rato”, cerró.