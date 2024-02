“Estaba muy rica, muchas gracias”: Alejandro Sergi revela el particular regalo que le dio una pequeña fan en las afueras del hotel en Viña del Mar

Alejandro Sergi y Juliana Gattas, de Miranda!, ya se encuentran preparando su show para el Festival de Viña del Mar 2024. El dúo argentino se presentará en la noche de este lunes 26, y son los artistas encargados de cerrar la jornada, una en la que también se harán presente el cantante Andrea Bocelli y la humorista Javiera Contador.

Y el día en el que arribaron al país, los vocalistas de Miranda! se encontraron con una gran cantidad de sus fans, apenas abandonaron el hotel. Siendo en ese momento, en el que Alejandro Sergi recibió un especial regalo por parte de una niña, pequeña que después se dio a conocer como Matilda.

En conversación con ADN.cl, el vocalista de Miranda! se refirió primero al gran recibimiento que les ha dado el público chileno. “Nos han regalado con gran asistencia en muchas ocasiones, pero más allá de eso, lo que más nos llevamos es el cariño y la fidelidad que han tenido desde la primera vez que tocamos aquí. Hemos sido muy afortunados con tener muchos fanáticos que nos siguen acompañando hasta el día de hoy”, expuso.

“Y aparte, son muy cariñosos. Nos vienen a ver al hotel, al aeropuerto o cuando sea que podamos encontrarnos, o a la salida de un concierto, y siempre tienen una palabra para nosotros, nos hacen cartitas, son muy cariñosos... Regalitos... La verdad, nos sentimos ya como en casa”, añadió.

El regalito que le dio una niña a Alejandro Sergi

Más adelante, Alejandro Sergi mencionó cuál fue el particular regalo que recibió por parte de una pequeña fan (llamada Matilda). “Igual fue improvisado. No sé. Ahí un chico (en realidad, una niña) me dio una naranja. La cuestión era que yo bajaba a almorzar y había unos periodistas ahí que me agarraron para una nota”, contó.

“Bueno, la hice y me llevaron a un lugarcito y empezó a ver la gente que estaba afuera. Había unos cuantos fanáticos... No especialmente de Miranda!, fanáticos de todos, del festival. Y entonces me venían a saludar, y yo fui a saludar. Y mientras yo saludaba y me iba sacando fotos, un chico (una niña, en realidad) me dio una naranja como de regalo. Y bueno, estaba muy rica, muchas gracias. Me la comí (...) Le hice un agujerito y empecé a chupar”, complementó.

Finalmente, fue la propia niña quien subió el registro de cuando le entregó una naranja al vocalista de Miranda!. “¡Oh, una naranja! Para el almuerzo, gracias”, dijo Alejandro Sergi al momento de recibir este especial obsequio por parte de la pequeña Matilda.