“Tenemos preparada una sorpresita para esta noche”: Miranda! adelanta su show en Viña 2024

A medida que avanza el Festival de Viña del Mar 2024, la expectación crece, y entre los artistas destacados que se presentarán esta noche, se encuentra Miranda!.

La presencia de este dúo argentino añade un toque especial a la programación. Una agrupación trasandina que recientemente dio una conferencia de prensa donde adelantaron cómo será su show.

Miranda!, la reconocida dupla compuesta por Alejandro Sergi y Juliana Gattas, ha cautivado a su audiencia desde 2001 con su estilo musical singular y éxitos como Perfecta y Mentía.

El nombre del grupo rinde homenaje al destacado actor argentino Osvaldo Miranda. A lo largo de su carrera, han sido merecedores de prestigiosos galardones, entre ellos los MTV Europe Music Awards y los Premios Carlos Gardel.

Este será el tercer encuentro de Miranda! con el escenario del Festival de Viña del Mar, recordando sus participaciones en 2006 y 2010. Su presencia se ha consolidado como una de las actuaciones más esperadas, gracias a su energía vibrante y su capacidad para conectar con el público.

La conferencia de prensa de Miranda!

Durante la conferencia de prensa, destacaron lo importante que ha sido el Festival de Viña del Mar en su carrera y en su vida, reconociendo que lo veían desde pequeños, durante los veranos, y observaban a sus ídolos.

Además, en el marco de su álbum Hotel Miranda (que cuenta con colaboraciones de varios artistas), confirmaron que habrá una sorpresa durante su presentación. “Pero no le cuenten a nadie... Justo son periodistas, qué no le van a contar... Pero sí, tenemos preparada un sorpresita para esta noche. Pero no pregunten más, si no, nos recagan la sorpresa”, dijo Alejandro Sergi.

“Está todo dado para que sea una gran noche y podamos hacer nuestro concierto de la manera que a nosotros nos gusta y compartirlo con todos”, agregó después.

Más adelante, con respecto a la labor social en relación con los damnificados por los incendios, Sergi señaló que “hay donaciones que estamos haciendo. Todos los artistas estamos participando en eso. Y después en mi labor con mi jurado también me toca en la semana ir a conocer las zonas afectadas. Estar un poco en contacto con la gente que sufrió perdidas. La verdad que lo que ocurrió fue una tragedia muy fatal. Y nosotros vamos a ir a acompañar un poco”.

“Siento que por más pequeño que sea lo que uno aporte, imagino que a la gente que se siente tan desamparada, le va a venir bien, más allá de lo económico que puedan resultar las donaciones que hagamos y las cosas que entreguemos para subastas. La presencia pueda ayudar a mimar un poco el corazón de los que han quedado así tan desamparados”, complementó.

El momento culminante se espera para la noche de este lunes 26 de febrero de 2024, cuando Miranda! suba al escenario del Festival de Viña del Mar. Serán los encargados de cerrar la jornada, precedidos por la magistral actuación de Andrea Bocelli y la destreza cómica de la reconocida actriz y comediante Javiera Contador.