Canal 13 continúa en la senda de los realities tras el éxito de Tierra Brava, y ahora se prepara para el lanzamiento de su nueva apuesta para el 2024: ¿Ganar o servir? De vuelta al pasado. Este reality show, que se emitirá de domingo a jueves, promete mantener el interés del público con la animación de la experimentada dupla Sergio Lagos y Karla Constant.

El canal ha lanzado el primer spot de esta nueva producción que debutará en abril próximo. El concepto innovador del programa plantea la pregunta: “¿Te imaginas a un famoso viviendo hace aproximadamente 200 años?”.

La premisa es explorar cómo se desenvolverían las personalidades públicas en un escenario histórico, enfrentándose a competencias extremas que determinarán si disfrutan de privilegios o si deben asumir roles más serviles.

Naya Fácil y Botota Fox son las dos primeras participantes confirmadas

“¿Ganar o Servir?” será coproducido por Cooking Media y Latina TV, y ya ha anunciado a sus dos primeros participantes: la influencer Naya Fácil y el transformista Botota Fox.

Ambas expresaron su entusiasmo por formar parte de esta experiencia única. Naya Fácil, con más de 2 millones doscientos mil seguidores en Instagram, destacó que busca mostrar su evolución y desafiar prejuicios, mientras que La Botota, tras su participación en Tierra Brava espera divertirse aún más en este nuevo reality.

Naya Fácil compartió su emoción: “Me gusta estar en una fantasía de época… me gustan los looks y todo lo que se viene”. Por su parte, La Botota expresó su felicidad y ansiedad: “Me entusiasmé aún más, es entretenido vivir como vivían antiguamente. Eso le da un plus al programa… a mí me gusta lo rococó, lo antiguo, las casas con historia”.

Es relevante destacar que, al igual que Tierra Brava Extendida, el nuevo reality “¿Ganar o servir?” también se emitirá por VTR y Claro, con contenido exclusivo para estos servicios de televisión de pago. Además, el programa estará disponible en 13.cl y 13Go, respondiendo así a la tendencia multiplataforma actual.