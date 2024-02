La influencer y comunicadora chilena Pamela Díaz llegó este domingo a la Quinta Vergara para ser parte de la primera noche del Festival de Viña del Mar 2024. Sin embargo, en su llegada, la modelo expresó a ADN.cl su tajante advertencia por su cumpleaños: este lunes 26 de febrero.

La “Fiera” se refirió a su intensa agenda y afirmó que pese a lo ajetreado, el día a día se ha convertido en algo “tan entretenido”. “Duermo como tres horas diarias, pero hace tiempo ya duermo eso, como cuatro horas. Pero igual estoy agradecida porque mi mamá se lleva a la Pascu, la tiene Trini no vive conmigo y Mateo está con unos amigos, entonces está todo como bien organizado en la casa”, dijo.

“Hoy día terminamos el programa de YouTube. Vinimos por algunas marcas y hoy día estoy de cumpleaños (...) más rato, a las 00:00″, agregó.

“¡Qué ordinariez!”

Consultada si quería que el “monstruo” le cantara cumpleaños feliz, Pamela Díaz fue tajante y dijo: “No, no, no, qué ordinariez ¿Cómo va a estar cantándome a mí? No quiero que nadie me cante. Además, no me saluden. No me gusta que me saluden para mi cumpleaños”.

Ante la sugerencia de que la Quinta Vergara le cantara por su cumpleaños, la animadora rechazó la idea diciendo: “No, no, no, qué ordinaria es. ¿Cómo va a estar cantándome a mí? Alejandro Sanz”.