Monjas revelan que sacerdote Marko Rupnik las obligaba a ver pornografía y a hacer tríos “en nombre de Dios”

Dos monjas revelaron a través de una conferencia de prensa sobre los abusos sexuales cometidos por el sacerdote esloveno Marko Rupnik, quien fue absuelto de las acusaciones que se produjeron hace 30 años.

La declaración de las víctimas fue justo cuando se cumplían cinco años de la cumbre que el Papa celebró en el Vaticano para debatir y cambiar la dinámica de prevención y castigo de los abusos sexuales en la Iglesia.

Las exreligiosas explicaron que estiman que otras 20 mujeres de esa comunidad fueron abusadas por el jesuita y que alrededor del caso se construyó “un muro de silencio” que esperan que ahora se pueda romper.

Gloria Branciani detalló como fue manipulada por Rupnik cuando todavía era estudiante de Medicina. En ese sentido, relató los abusos cometidos en el estudio donde trabajaba en Roma y las veces que el religioso la llevó a un cine porno.

“Para él era una forma de arte”

“Para él era una forma de arte. Era el camino para llegar a la orgía colectiva. Había que superar cada sentimiento. Me decía que era demasiado dulce, tierna, insegura… y eso me iba a hacer bien. Me llevó dos veces a salas X de Roma. Y se veía que él era un habitual ahí”, sostuvo.

Marko Rupnik / Eric VANDEVILLE Ampliar

Asimismo, dijo que Rupnik la obligó a mantener relaciones con otra mujer y él ―otra religiosa también captada por el jesuita― “invocando la Santísima Trinidad” y asegurando que esa era “su máxima representación”.

“Mi deseo es que se reconozca la verdad y el mal que hemos sufrido, que haya justicia, que se nos visibilice: somos muchas más que dos. Pero nos piden silencio, desaparecer, nos desacreditan como ‘mujerzuelas’ y esto no es aceptable”, dijo la exreligiosa italiana Gloria Branciani.

Branciani estuvo acompañada de su compañera eslovena Mirjam Kovac, otra de las víctimas del exjesuita de 69 años, quien además es un artista famoso por sus mosaicos y pinturas.

Rupnik sigue siendo sacerdote en Eslovenia

Según la cronología que publicó en su página la Compañía de Jesús, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió en mayo de 2020 un decreto que castigaba al jesuita. Sin embargo, poco después, en un acto extraordinario, se revocó la excomunión.

El escándalo sexual salió a la luz pública en diciembre de 2021, luego Rupnik fue expulsado de la Compañía de Jesús en junio del año pasado, pero sigue siendo sacerdote en Eslovenia.