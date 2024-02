Joaquín Torres explica su llegada a la UC: “Me motivó la idea que tenían, de ser competitivos y de ir al frente”

Santiago

Este jueves, en conferencia de prensa, Universidad Católica presentó a su nuevo refuerzo, Joaquín Torres. El jugador argentino compartió detalles sobre su llegada al equipo, sus características y sus expectativas para la temporada.

El volante ofensivo destacó su versatilidad al afirmar que no se encasilla en una posición: “La verdad que me siento cómodo jugando tanto por dentro o por fuera. No tengo ningún tipo de problema en el lugar de la cancha”, señaló. En cuanto a sus habilidades ofensivas, mencionó que se caracteriza por “tratar de gambetear, jugar mucho el uno contra uno y romper la línea defensiva”.

El futbolista de 27 años expresó claramente sus motivaciones para unirse al equipo. “Ir a un club que pelea por los títulos, que pelea todos los frentes. La verdad que eso motiva. Me motivó la idea que tenían, que es ser competitivo y de ir al frente”, agregó.

Joaquín Torres compartió su experiencia internacional, señalando su paso por la MLS, donde se enfrentó al delantero del Inter Miami, Lionel Messi. “Creo que es una de las cosas más importantes que me pasó. Es algo que me voy a guardar para toda la vida”, reconoció.

De cara al choque contra Coquimbo Unido por la fase preliminar de la Copa Sudamericana, Joaquín Torres puso la pelota al piso. “Creo que tenemos que ir partido a partido. Si bien sabemos que es un partido especial, primero tenemos que pensar en mañana y no tener tanta ansiedad por el partido que es dentro de 10 días”, concluyó.