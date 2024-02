“Es una asquerosidad”: indignación en Argentina tras el arengazo de los hinchas de Colo Colo que viajaron a Mendoza

Santiago

Colo Colo se prepara para su esperado debut en la Copa Libertadores 2024, enfrentándose a Godoy Cruz en Mendoza con la meta de alcanzar la fase de grupos del torneo continental. Sin embargo, el arengazo de los hinchas albos previó al partido causó algunas críticas en Argentina.

Anoche, alrededor de cinco mil fanáticos albos se reunieron en el hotel de concentración del equipo para expresar su apoyo. A pesar de que el arengazo transcurrió sin incidentes violentos, la falta de orden y limpieza por parte de algunos aficionados indignó a la prensa trasandina.

El periodista Fernando Hidalgo de Canal 9 Televida, expresó su indignación ante la suciedad dejada por los hinchas. “Disculpa, pero no han sido prolijos. No han sido muy limpios, es una asquerosidad como han dejado la calle, el andén del metro tranvía. Ahí lo estoy viendo”, señaló.

“Discúlpame la discreción, pero cuando veía el plano que habíamos conformado y veía la cantidad de mugre en la calle me quedé asombrado. Se me sale la chaveta, porque no comprendo cómo se puede ensuciar así deliberadamente las calles”, agregó Hidalgo.

El reportero en el lugar se sumergió entre los hinchas para evaluar la situación. En medio de la internada, constató: “Bueno, sí, uno se encuentra con botellas de plástico, latas de cerveza, unas botellas de vidrio. Había unos hinchas que estaban con sus bolsas levantando, pero así ha quedado el panorama de la ciudad”.