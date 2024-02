Este año “se volverá mucho más diabólico”: Prime Video da a conocer la fecha de estreno de la temporada 4 de “The Boys”

Durante la tarde de este jueves, 22 de febrero, se dio a conocer de manera oficial la fecha de estreno para la cuarta temporada de The Boys, revolucionando las redes sociales y reviviendo el hype de los fanáticos.

Han pasado casi dos años desde que se emitió el último capítulo de la tercera entrega de la popular serie de Amazon Prime Video y los seguidores se mantienen expectantes por cómo continuará la historia. Hay que recordar que la trama quedó abierta para seguir viviendo nuevas aventuras y problemáticas.

En este considerable periodo de tiempo se han ido revelando detalles poco a poco como fruto de un trabajo a ritmo pausado. Pero lo cierto es con las diferentes actualizaciones el interés sigue creciendo.

Además, una de las declaraciones más llamativas fue la de uno de los protagonistas, Antony Starr, quien interpreta a John/Homelander. El actor anticipó lo bizarro que será la nueva tanda de capítulos, algo que no deja de ser atractivo para este público.

Ahora, en el marco de las celebraciones por el cumpleaños del líder de ‘Los 7′, desde Prime Video liberaron una nueva imagen oficial con el mencionado personaje acompañado de Claudia Doumit (Victoria Neuman) en lo que parece ser un afiche de publicidad presidencial.

Pero no solo eso, si no que también se confirmó la fecha de estreno para la temporada 4 de The Boys: el 13 de junio del presente año, por lo que aún habrá que seguir esperando un poco más.