“Lo más bizarro que he hecho nunca”: Antony Starr habló sobre la temporada 4 de “The Boys”

The Boys logró cautivar al público con una buena historia y escenas bastante particulares que al día de hoy mantienen expectante a los seguidores de cara a la temporada 4, de la cual Antony Starr ya adelantó algunas cosas.

Mientras disfrutan del estreno de Citadel, desde Prime Video siguen trabajando en los próximos capítulos de la exitosa serie que nos plantea a los superhéroes en una llamativa faceta.

La cuarta temporada arrastrará a los personajes a un nuevo desafío. Luego de vivir increíbles aventuras y superar los peligros y las más grandes amenazas, el equipo volverá para darle fin a la historia.

Son varios los factores que tienen impacientes a los fanáticos y, si bien no se ha adelantado mucho sobre la trama, Starr, quien interpreta a Homelander, se refirió al tono de lo que veremos en pantalla.

El actor habló sobre las escenas que se han grabado para la nueva tanda de capítulos. Si bien, lo que se ha visto hasta ahora es bastante explícito, aseguró que lo que está por venir es aún más alocado y fuerte.

“Estaba mirando a la persona que tenía enfrente y diciendo ‘¿Qué estamos haciendo?’. ¡No me lo puedo creer! Podría estar haciendo cualquier cosa con mi vida y, ¿Estoy haciendo esto?”, declaró a Variety.

A lo largo de todos sus capítulos disponibles en el setreaming, de alguna manera u otra nos fuimos acostumbrando a lo que es The Boys, pero según indicó Antony Starr, la temporada 4 llegará recargada con ese material tan característico, no apto para todo público.

El actor neozelandés de 47 años comentó que las grabaciones para los nuevos capítulos de la serie ha sido “la cosa más bizarra que he hecho nunca“.

“De alguna manera todo se vuelve cada vez más raro, y más raro, y más raro (…) Tiene que haber un límite, pero somos incapaces de encontrarlo”, añadió.

Just another day at Vought Tower pic.twitter.com/HJH6zoQo8J

— THE BOYS (@TheBoysTV) April 4, 2023