Makarena Pinto: “En Santiago 2023 quiero pelear ese podio panamericano que falta en mi carrera”

En la última edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda y Diego Sáez conversaron con la gimnasta nacional Makarena Pinto, quien en Santiago 2023 disputará sus cuartos Juegos Panamericanos.

A diferencia de instancias anteriores, esta vez llega como campeona de los Juegos Sudamericanos en el salto, en Asunción el año pasado. “Esa medalla fue un gran reconocimiento a mi esfuerzo y mi historia en la gimnasia. Llevo años entrenando, fui mamá por segunda vez y fue un lindo premio a mi trabajo”, planteó, junto con asumir las peculiaridades que ha tenido en su preparación a sus 35 años y como madre de dos hijas.

“Cuesta a veces. Mi hija más chica es súper mamona, todavía llora cuando me voy a entrenar. Lo más difícil es descansar, tengo que correr todo el día, tengo mi escuela también. A veces cuesta estar enfocada en todo al mismo tiempo“, apuntó Makarena Pinto, junto con reconocer la falta de trabajo a nivel colectivo en la gimnasia con miras a Santiago 2023.

“Ha sido poca la preparación, no tuvimos mucho apoyo y cada una ha entrenado con lo que tiene a su alcance, por separado. No se hizo un trabajo como equipo, pero todas hemos estado trabajando, tuvimos varios selectivos a comienzo de año, pero la preparación ha sido netamente individual“, comentó.

De todas formas, Makarena Pinto sueña en grande con miras a Santiago 2023. “Me encanta competir en casa, es algo mágico, emociona tener todo el apoyo. Es una sensación increíble, me ayuda a competir tranquila tener ese apoyo. Estoy súper ansiosa. Me encanta competir en Chile, la idea es pelear ese podio panamericano que me falta en mi carrera. Ya he sido finalista en los anteriores“, comentó, confiada en dar batalla también por lograr un cupo en el all arround de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Makarena Pinto y el Mundial de Amberes

En la charla con Mujeres al Deporte, reconoció su irregular rendimiento en la cita planetaria que se disputó la semana pasada en Bélgica, donde terminó en el lugar 111 del all arround: por aparatos, fue 24 en el salto, 149 en las barras asimétricas, 134 en el caballete y 135 en el suelo.

“Siempre uno quiere mejores resultados. Tuve poco puntaje en suelo, fallé en otra prueba. El nivel aumentó muchísimo en un año, debemos trabajar mucho más”, apuntó, junto con aplaudir el regreso a estas instancias de Simone Biles.

“Verla en vivo es increíble, ella es otra cosa, de otro planeta. Pareciera que no le costara nada”, concluyó respecto a la norteamericana, quien definitivamente no vendrá a Santiago 2023.