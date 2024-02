Informan que teniente coronel venezolano presuntamente secuestrado en Chile ya estaría en el país caribeño

Durante el transcurso de este miércoles, se ha dado a conocer una denuncia alarmante sobre Ronald Ojeda Moreno, un teniente venezolano en retiro, quien habría sido presuntamente secuestrado desde su domicilio en la comuna de Independencia.

Según la denuncia difundida en redes sociales por Iván Simonovis, excomisionado especial de seguridad de Venezuela, los hechos habrían tenido lugar cuando agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana se infiltraron en territorio chileno y lo habrían capturado en su departamento en Santiago, haciéndose pasar por funcionarios de migración.

Según Simonovis, quien ofreció declaraciones a Canal 24 Horas, “el teniente estaría en Venezuela”, información que asegura haber obtenido directamente de los familiares de Ojeda. Según relató, un grupo de individuos con apariencia policial y fingiendo ser funcionarios de migración habrían ingresado al domicilio del teniente en la comuna de Independencia, lo sometieron y se lo llevaron.

“Lo último que se me dijo es que el teniente estaría ya en Venezuela. Es algo que no puedo asegurar, pero un compañero de él me dijo que los familiares le acaban de informar eso”, aseguró Simonovis.

La PDI informó que al momento del secuestro, Ojeda vestía solo ropa interior, y se teme que pueda ser sacado del país por un paso habilitado o no.

Ronald Ojeda Moreno es un militar venezolano que se exilió en Chile después de escapar de la cárcel de Ramo Verde en Venezuela, donde estuvo detenido durante el gobierno de Nicolás Maduro. Ante esta situación, el Gobierno del presidente Gabriel Boric le otorgó asilo político a fines de 2023.