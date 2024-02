Álvaro Gómez comenta su participación en “Secretos de Familia” y confirma que es su última teleserie: “Representa el cierre de una etapa de mi vida”

En marzo próximo, el actor Álvaro Gómez reaparecerá en la pantalla chica con uno de los personajes principales de “Secretos de familia, justicia para Sara”, la nueva teleserie nocturna de Canal 13.

En la historia, centrada en el caso de una joven de clase alta de Pirque que muere extrañamente y cuyo homicidio empieza a revelar los secretos del clan familiar al que pertenecía, Gómez será “Gerardo Cruchaga”, tío de la asesinada “Sara Valdés” (Florencia Berner).

El también hijo menor de “Octavio Cruchaga” (Francisco Reyes) fue el único que siguió los pasos profesionales de su padre y se convirtió en doctor. Y si bien padre e hijo tienen una muy buena relación, Gerardo siente molestia hacia su progenitor por su forma de ser, marcada por sus aires de grandeza y conservadurismo; mientras Gerardo es frontal, sarcástico, provocador, incómo a ratos, dice las verdades en la cara y siempre con una sonrisa algo burlona, aunque también adicto al alcohol y las drogas, sin ánimos de querer sanarse.

“Cristóbal Cruchaga” (Rodrigo Walker) es el hijo de Gerardo, mientras que “Fátima” (Celine Reymond), esposa de “Alfonso Cruchaga” (Nicolás Saavedra) será su amante. En ese triángulo aparecerá “Sara”, en un rol determinante.

Trama aparte, “Secretos de familia, justicia para Sara” es la última aparición de Álvaro Gómez en la televisión, el fin de un ciclo de 20 años en el medio que cierra con su radicación en Osorno: “En este momento, todos mis deseos y ganas están en el sur… Estoy con ganas de trabajar acá, de desarrollar mi familia, de volver a los vínculos, de renovar los afectos, aquí está mi familia materna y mi necesidad hoy de estar con mi gente. Porque es un momento de privilegiar las cosas que llenan el corazón. Uno no se da cuenta cómo la vida se va, y hay que aprovecharla como uno quiere vivirla”.

“Esta teleserie representa el cierre de una etapa de mi vida. Hoy, no podría aceptar ni hacer otro proyecto en televisión. Me retiré de la televisión en general y por lo que estoy haciendo acá en Osorno y por mis planes y proyectos, aunque me ofrezcan un gran personaje en una teleserie, no podría aceptarlo y quizás eso pase por un buen tiempo. Hoy, por más que pueda recibir una buena oferta en TV, es imposible que la acepte. Mis requerimientos laborales y emocionales de hoy me hacen tener que estar en Osorno por un buen tiempo… Pero quizás retirar es una palabra demasiado extrema. Yo hoy estoy retirado, pero trato de no ocupar ni el nunca ni el siempre, porque nada es tan categórico, tú no sabes las vueltas de la vida, que te va abriendo puertas y cerrando otras, y es difícil saber dónde vas a parar en un tiempo más. Desde mi perspectiva, estoy siempre abierto a esa movilidad, concibo la vida como algo móvil, transformador, movilizador, que se metamorfosea, y hay que estar dispuesto a la sorpresa cuando se te ofrecen distintas opciones. Es por eso que a futuro estaría muy feliz de volver a actuar, pero hoy y por un buen tiempo no lo haré”, explicó.

El asentamiento en Osorno es “volver a la tierra, a mis raíces, al verde, a la cercanía y a la empatía de la gente”. Allá también está su familia y su proyección “como la prolongación de lo que siempre he sido, una persona en constante crecimiento y aprendizaje”. ¿Sus planes? “El trabajo colectivo me interesa especialmente, porque el teatro es un trabajo colectivo por naturaleza, se hace con otros, incluyendo el público, y por eso ahora me interesa el trabajo social, me apasiona y me gusta mucho”, reveló.

Hacia el final, hizo una reflexión en retrospectiva: “Cierro un ciclo bonito de trabajo muy gratificante. Estoy muy agradecido de los años que pasaron y del trabajo que se me permitió hacer, yo traté de ejecutarlo de la mejor manera posible, traté siempre de ser profesional y lo disfruté a concho. No podría haber hecho otra cosa en mi vida probablemente. La vida me mostró una luz y la tomé y dije ‘voy para allá’, porque eso es lo que quería hacer. Fue una especie de oportunidad porque yo había fracasado en la universidad en el primer año de Sociología y no sabía qué hacer, no había tenido mucha orientación, y apareció el Teatro en mi cabeza, sin haber visto una obra profesional siquiera. Y con arrojo me fui detrás de eso”