César Pinares y el presente del fútbol chileno: “No es grato estar con esa incertidumbre de si se puede jugar o no”

Santiago

Este martes en conferencia de prensa, el futbolista de Universidad Católica, César Pinares, reflexionó sobre la actualidad del fútbol chileno y la preparación de su equipo para los próximos desafíos.

En relación a la poca certeza que rodea la realización de los partidos, el volante expresó: “Venimos hace bastante tiempo preparándonos para el torneo y claro que no es grato estar con esa incertidumbre de si se puede jugar o no, si habrá reducción de aforo, si habrá seguridad dentro del estadio para que, por ejemplo, tu familia te pueda ir a ver”

En cuanto al próximo partido contra Ñublense, el mediocampista consideró que llegar sin ritmo competitivo tiene un grado de desventaja. “Creo que Ñublense, al haber partido el torneo, ya se soltaron un poco más, ya empezó el torneo para ellos”, manifestó.

Sin embargo, mencionó el lado positivo a la suspensión del debut de la UC en el Campeonato Nacional 2024. “Para nosotros también tiene cosas positivas, el hecho de haber seguido preparando detalles que obviamente teníamos que mejorar desde los partidos amistosos”, aseguró.

César Pinares también abordó los cambios en la composición del medio campo respecto al año anterior: “La verdad que eso le hace muy bien al equipo porque al haber una competencia interna, nadie se siente con el puesto asegurado y en el día a día todos estamos luchando por un puesto en la titularidad”.

Finalmente, hizo un llamado a los hinchas de Universidad Católica para que los apoyen y destacó la importancia de tener una buena conducta: “Ojalá que haya un buen comportamiento para que el día de mañana no haya un aforo más reducido, para no estar jugando sin público, porque la verdad que no es lo mismo jugar con un estadio vacío a jugar con uno lleno”.