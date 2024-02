Caso Neruda: Justicia ordena reabrir investigación y apunta a análisis claves de laboratorios canadienses y daneses

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura de la investigación judicial relativa a esclarecer el deceso del premio nobel de Literatura de Chile, el poeta Neftalí Reyes, más conocido como Pablo Neruda.

En el escrito, los ministros Maritza Villadangos y Elsa Barrientos argumentaron que “no se encuentra agotada la investigación, existiendo diligencias precisas que podrían aportar al esclarecimiento de los hechos”. Lo anterior, a fin de “practicar las siguientes diligencias solicitadas por los querellantes sobrinos de la víctima”.

Esas diligencias son un peritaje caligráfico sobre el certificado de defunción extendido por el doctor Roberto Vargas Salazar; una “metapericia que permita revisar e interpretar los resultados de las pericias realizadas por los expertos de las Universidades de McMaster y Copenhague, la que deberá ser realizada únicamente por expertos propuestos por dichas instituciones”.

Junto con estas diligencias científicas, también se citó a declarar a Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación de Chile, y a Eduardo Arriagada Rehren, condenado, junto al médico veterinario Sergio Rosende, a 20 años de presidio por homicidio calificado de dos reos en 2918. Pero en el su caso, será por “su trabajo de inteligencia en base al costridium botulinum y se le expongan los sucesos idénticos por los que fue condenado respecto de la víctima Archivaldo Morales Villanueva”.

Finalmente, se solicitó un análisis del caso a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, “con el objeto de establecer si existen similitudes entre los hechos que originan esta causa y aquellos que afectaron a Archivaldo Morales”: “Ofíciese al Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile para que realice un peritaje de represión de edad de Eduardo Arriagada a la época de 1973″.

1 sala ICA de Santiago resolvió reabrir la investigación por la muerte del poeta, Pablo Neruda, por diligencias pendientes. Entre ellas, interrogar a Exjefe de lab. de Guerra bacteriológica del Ejército, Eduardo Arriagada (ya condenado x envenenar)

Rodolfo Reyes, abogado y sobrino del poeta, aseguró que los laboratorios de Dinamarca y Canadá tendrán la última palabra, ya que en Chile no hay especialistas en esta clase de indagatorias: “El conocimiento científico acá en Chile se ignora respecto del clostridium botulinum y la bacteria Alaska E43, que tenían las osamentas de Neruda y un molar. No había tecnología científica aquí en Chile y la jueza estaba fallando sobre eso, habiéndole consultado a cinco laboratorios, los más especializados en Chile, y también a una unidad nacional de salud, los cuales todos le respondieron que no tenían el conocimiento ni la expertise para darle una respuesta a la jueza”.

Por su parte, el abogado del Partido Comunista, Manuel Luna valoró: “Las siete diligencias que la Corte ha ordenado se realicen, y todas aquellas que deriven de lo que se logren en estas son un avance importante para el esclarecimiento de la verdad de los hechos. Es alentador, además, reconocer que la investigación y el avance en materia forense, genética y proteómica, va a arrojar importantes aportes en esta investigación y lo podrá hacer en otras similares”.