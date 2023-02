Caso Pablo Neruda: Entregan oficialmente a la justicia informe científico que esclarecería la muerte del Premio Nobel

La tarde de miércoles, la coordinadora del panel de expertos internacional, Gloria Ramírez, hizo entrega a la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, del informe pericial que definirá científicamente si Pablo Neruda murió o no envenenado.

Según la familia del Premio Nobel de Literatura, el informe pericial que está determinando su causa de muerte concluyó que fue envenenado. Al menos desde una perspectiva científica, pues fueron laboratorios de Canadá y Dinamarca los que coincidieron en que la bacteria que causó el deceso sería la responsable, y no el cáncer de próstata que lo afectó.

Rodolfo Reyes, abogado y sobrino de Pablo Neruda, junto a Elizabeth Flores, abogada querellante de la familia, conversaron con La Prueba de ADN, y reafirmaron esta postura.

“Nos estamos acercando a la verdad (…) Los antecedentes han verificado que Neruda murió con un arma ‘bioterrorista’ (…) el uso de bacterias, en este caso de clostridium botulinum, que fue encontrado en sus osamentas”, expuso Flores.

Nuevo contenido

Sobre la entrega de este informe, la ministra Plaza informó: “En este caso hubo una solicitud formal y por eso se fijó una audiencia para un preinforme y un luego una definitiva, que estaba fijada para el 7 de marzo, sin embargo, la doctora Ramírez me ha dicho que los informes que hoy se han entregado son definitivos, no hay otra entrega el 7 de marzo”.

Respecto a lo expuesto previamente por los familiares de Pablo Neruda, la líder de la investigación del Premio Nobel afirmó: “Los antecedentes del tercer panel acaban de ser ingresados, el tribunal no tenía conocimiento del contenido de esto informes hasta el día de hoy, de manera no me puedo hacer cargo si alguno de los intervinientes tenía conocimiento previo”.