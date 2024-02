“Uno sabe quién manda en la casa”: Nicolás Solabarrieta y Valentina “Guarén” Torres entregan detalles acerca de cómo es su vida juntos

La pareja conformada por Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, conocida como La Guarén, tuvo su debut como noteros en el evento “Juntos Chile se levanta”. Originarios del reality Tierra Brava, los pololos entregaron detalles de sus experiencias y dinámica de convivencia fuera del encierro.

En conversación Página 7, Nicolás expresó la influencia positiva de Valentina en su vida, afirmando que ella “saca todo mi amor, mi corazón, ella me potencia muchas cosas”. Además, reveló cómo la personalidad más estructurada de él se ve complementada por el espíritu más desordenado de La Guarén.

“Siento que yo soy un poquito más estructurado y ella me saca todo ese desorden interno. Yo pensaba que no era tan loco, pero parece que soy más loco de lo que creía, y ella me lo potencia”, agregó.

Por su parte, Valentina Torres destacó el equilibrio que encuentran como pareja: “Siento que somos el complemento perfecto, porque me equilibra”. También reconoció la influencia positiva de Nicolás en su vida, señalando cómo él corrige ciertos errores. “La diferencia entre nosotros es que él piensa y habla, y yo hablo y después pienso. Entonces acá nos equilibramos”, sostuvo.

“Esta va a ser mi señora”

Al abordar el tema de la convivencia y su experiencia de vivir juntos, la pareja compartió anécdotas ligeras y momentos divertidos. Haciendo bromas sobre quién manda en la casa, La Guarén comentó de manera jocosa: “Uno sabe quién manda en la casa”, a lo que Solabarrieta replicó con humor: “Ya empezó con esta mentira, gente, eso es mentira”.

En cuanto a la rutina diaria, Nicolás y Valentina destacaron que realizan la mayoría de las actividades juntos. Nico compartió una anécdota divertida sobre un episodio en el que Valentina se encontraba limpiando el baño cuando él regresó a casa, indicando de manera jocosa que “esta va a ser mi señora”.

Sin embargo, más allá de las bromas, ambos destacaron que la convivencia fluye de manera positiva. “Lo que era dentro del reality se ha potenciado mil veces afuera. Nos llevamos increíble, nuestra rutina es muy parecida también. Entonces, eso nunca ha sido un problema y tratamos de hacer todo juntos”, expuso Nicolás. “Lo hemos pasado muy bien. Somos mejores amigos también”, cerró Valentina.