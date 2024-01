¿Está feliz con la nuera? Fernando Solabarrieta se refiere al romance de su hijo Nicolás con Valentina “Guarén” Torres

Fernando Solabarrieta compartió su opinión sobre la relación de su hijo Nicolás con Valentina Torres, también conocida como la ‘Guarén’, en un reciente episodio de Sígueme. Contactado por el programa de TV+, el periodista expresó su orgullo por el paso de su hijo por el reality Tierra Brava.

En sus declaraciones, Fernando Solabarrieta destacó la alegría que siente la familia por el desempeño de Nicolás en el programa, y señaló que “nosotros en casa siempre hemos estado muy contentos y orgullosos por Nico”. Y luego, agregó: “Ha marcado otro hito familiar, que es ponernos de cabeza a ver un reality casi todas las noches”.

Tras ello, el comentarista deportivo, acerca de su hijo, sostuvo que “estamos orgullosos no solo por sus competencias, donde le va muy bien, sino también por las sensaciones que ha dejado. Él ha logrado mostrar en televisión lo que es, que es un chico educado, responsable, respetuoso, humilde, que son los valores que realmente importan, y eso a mí me tiene muy orgulloso”.

Su opinión acerca del romance de su hijo

Más adelante, con respecto al romance entre Nicolás y Valentina Torres, Fernando Solabarrieta adoptó una postura abierta y positiva. “Cualquier relación de nuestros hijos, no solo de Nico, si los hace felices, nosotros somos felices, de eso no tenemos ninguna duda”, afirmó.

“Además, hemos estado con Vale, y nos parece una chica fantástica, muy agradable, muy simpática”, complementó.

Finalmente, En cuanto a su posición en la relación de Nicolás, Fernando Solabarrieta expresó: “Se están conociendo recién, yo no me meto en las relaciones de mis hijos, por supuesto que no. Pero, si me haces opinar, si a él lo hace feliz, nosotros estamos felices (…) Además, tuvimos la suerte de conocerla, y nos parece una chica encantadora”.