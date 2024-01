“Son cosas que pasan”: Nicolás Solabarrieta se sinceró tras saber que su mejor amigo coqueteó con La Guarén

El lunes pasado, en Tierra Brava, Valentina Torres, conocida como La Guarén, dejó a todos sorprendidos al confesar que uno de los mejores amigos de su pareja, Nico Solabarrieta, la intentó conquistar a través de redes sociales. El implicado resultó ser Benjamín Kuscevic, excompañero del hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara en la Universidad Católica.

La Guarén detalló la situación que ocurrió hace algunos años, mencionando que Benjamín Kuscevic la invitó a salir. “Nunca lo conocí en persona, pero me invitó a salir. Había algo que no me gustaba de él. Se hacía el interesante, me seguía, me dejaba de seguir, me comentaba las historias. Me acuerdo que tenía los ojos claros y el pelo café claro”, contó.

Ante esta revelación, Nico Solabarrieta decidió hablar al respecto y compartir su perspectiva sobre el cahuín que se generó en las redes sociales. En una entrevista con La Cuarta, el exfutbolista comentó: “Me da exactamente lo mismo, la verdad que la conversación se ve un poco divertida”.

“Pero es que eran como las cuatro de la mañana, entonces todas las gesticulaciones que hago yo (mirar al piso y tocarme la cara) no es de ‘shock’ sino porque estaba muerto de cansado”, añadió.

La amistad sigue

Aunque, Nico Solabarrieta también destacó su sorpresa por el silencio de Kuscevic antes de su ingreso al reality. “Sí me llamó la atención porque dije ‘este hueón no me quiso contar nada’, porque él sabía que yo entraba al reality y también sabía que ella estaba adentro. Y yo no tenía la menor idea de lo que había hecho él, pero son cosas que pasan. Esto fue hace muchos años atrás, yo no conocía a La Guarén y ella no me conocía a mí”, sostuvo.

Finalmente, Nicolás Solabarrieta reafirmó su amistad con Benjamín Kuscevic y expresó: “No me pasa nada, solo me dio mucha risa y el Benja sigue siendo mi mejor amigo. No es un amigo de la vida, nos conocimos a los 13 años, es mi mejor amigo, es mi ‘hermano’, y con La Guarén estamos muy felices”.