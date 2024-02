Portuguesa vs Palestino: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido por la Copa Libertadores

Chile

Esta semana, Palestino y Colo Colo debutarán por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024, y los “árabes” serán los primeros en saltar a la cancha para enfrentar a Portuguesa FC, en Venezuela.

En la previa del partido, el cuadro chileno llega con una particular complicación: no ha jugado ningún partido oficial. Los dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez no pudieron debutar en el Campeonato Nacional el pasado fin de semana, ya que su duelo contra Everton en Viña del Mar fue suspendido debido a la emergencia que hay en la Quinta Región tras los incendios.

Diferente es la situación del elenco venezolano, que ya ha disputado tres encuentros oficiales este año. Por la liga local, perdió 3-1 ante Rayo Zuliano, cayó 1-0 frente a Puerto Cabello y en su último compromiso derrotó 1-0 a Caracas.

¿Cuándo y a qué hora juega Portuguesa vs Palestino?

El duelo entre ambas escuadras se llevará a cabo este martes 20 de febrero a las 19:00 horas (de Chile), en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas, Venezuela. Dicho encuentro es válido por la llave de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024.

¿Dónde ver en vivo el partido de Portuguesa vs Palestino?

Este compromiso lo podrás ver en vivo a través de la aplicación de pago, Star+.