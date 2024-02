Histórico arribo de un chileno a Marvel: confirman a Pedro Pascal como Reed Richards en la nueva película de ‘Los 4 Fantásticos’

La espera ha llegado a su fin: Pedro Pascal, conocido por sus destacadas interpretaciones en The Mandalorian y The Last of Us, ha sido oficialmente confirmado para el papel de Reed Richards en la próxima película de Los 4 Fantásticos.

Aunque la noticia no provino directamente de Marvel Studios, el prestigioso sindicato de actores estadounidense, Screen Actors Guild (SAG), reveló la información en su sitio web.

El SAG anunció una charla con Pedro Pascal y describió su destacado historial cinematográfico: “Pascal ha terminado recientemente la producción de la esperadísima próxima película de Ridley Scott, Gladiator 2, y empezará pronto la producción de Los 4 Fantásticos con Marvel Studios”. La publicación fue eliminada, pero fue respaldada por la confirmación del director.

Con esta confirmación, se disipan las especulaciones sobre quién encarnaría al icónico Sr. Fantástico. Aunque el anuncio oficial del elenco aún no ha sido hecho por Marvel, la noticia del SAG ratifica el papel protagónico de Pascal en la película dirigida por Matt Shakman, que se estrenará en mayo de 2025.

El director

El director Shakman, a cargo de la cinta, compartió la emocionante noticia en sus redes sociales, consolidando la participación de Pedro Pascal en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM), quien se convierte en el primer chileno en protagonizar un film de la franquicia.

Captura Ampliar

Aunque aún no se ha anunciado oficialmente, los rumores sugieren que Vanessa Kirby y Joseph Quinn podrían acompañar a Pascal como la Mujer Invisible y la Antorcha Humana, respectivamente. La anticipación crece conforme se revelan más detalles sobre esta esperada película que marcará el debut de Los 4 Fantásticos en el Universo Cinematográfico Marvel, la cual tiene fecha de estreno para el 2025.